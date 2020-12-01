روبوت روسي لتطهير الأماكن المزدحمة... فيديو

تعتبر مدينة إنوبوليس مدينة علمية حديثة أنشئت لجمع مختصين شباب من ذوي الكفاءات العالية من كل أنحاء روسيا في سبيل تعزيز قدرات التحديث للعلوم الروسية.

قالت ريجينا تسيغانكوفا، المدير التنفيذي لشركة "روبوسوفت"، إن إنوبوليس تخطط لإنتاج 300 روبوت مطهر في عام 2021، سيتم إرسال بعضها إلى تركيا والإمارات العربية المتحدة.

وأضافت تسيغانكوفا: "اليوم نريد أن نقدم مطهرا آليا تم إنشاؤه لتطهير المساحات في الأماكن المزدحمة. "إنه يعمل بشكل مستقل وتحت السيطرة".

وختمت تسيغانكوفا بالقول: "في عام 2021، نخطط لإنتاج 300 روبوت، وهناك بالفعل طلبات مسبقة من تركيا والإمارات العربية المتحدة، إلا أننا نخطط لترك أغلبية الإنتاج في روسيا، فهناك طلب كبير من المطارات ومحطات السكك الحديدية والأماكن المزدحمة.

تم إنشاء المدينة العلمية "إنوبوليس" في ضواحي قازان قبل عدة سنوات، وهي منطقة صناعية وتكنولوجية متقدمة فيها نحو أربعة آلاف مقيم، وهي تضم جامعة روسية تتركز تخصصاتها في علوم الحاسوب والروبوت.