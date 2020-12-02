عالم روسي يكشف كيف بدأت الشمس بتهديد الأرض ومصير البشرية المستقبلي

أعلن مدير معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أناتولي بيتروكوفيتش، اليوم الأربعاء، أن الشمس عاشت نصف عمرها وستبدأ في تهديد الأرض بارتفاع درجة الحرارة خلال بضع مئات من ملايين السنين.

وقال بيتروكوفيتش لوكالة "سبوتنيك": "كانت نجمتنا عندما ولدت أكثر برودة من الآن وبمرور الوقت تسخن تدريجيا ويزداد تدفق الإشعاع منها".

وأضاف الخبير الروسي، قائلا: "وفقًا للمفاهيم الحديثة ستبدأ الشمس في تهديد الأرض في غضون بضع مئات من ملايين السنين، لأن التدفق الحراري الذي سيأتي منها سيصبح مفرطا بالنسبة لمناخ الأرض الحديث".

وأشار إلى أنه لا يزال أمام البشرية الكثير من الوقت لحل هذه المشكلة بطريقة ما، على سبيل المثال، من خلال تنظيم الغلاف الجوي، أو الانتقال من الأرض إلى كوكب أخر.

وأوضح بيتروكوفيتش أن الشمس عاشت حوالي 4.5 مليار سنة وتبقى لها نفس الفترة الزمنية تقريبًا في وضعها الحالي، قائلاً: "هذه دورة حياة نموذجية لمثل هذا النجم. عندما يتعلق الأمر بالمرحلة النهائية، ستبدأ في التحول إلى عملاق أحمر، وتتوسع وربما تبتلع الأرض".