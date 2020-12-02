الكشف عن مرض يقلل الإصابة بفيروس "كورونا" إلى الثلث

وفقًا لأحد القائمين على الدراسة، الدكتور يوجين ميرزون، هناك ثلاث فرضيات تشرح استنتاجات العلماء.

أولاً، ترتبط حساسية الجهاز التنفسي بانخفاض كبير في الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE2)، والذي يستخدمه فيروس "كورونا" المستجد كنقطة دخول إلى الخلية، حسب مجلة " ScienceDirect" العلمية.

ثانيًا، يستخدم معظم مرضى الربو الكورتيكوستيرويدات المستنشقة، والتي يمكن أن تقلل من تكاثر فيروس كورونا.

ويلاحظ العلماء أنه في حالة مرضى الربو، هناك أيضًا عامل اجتماعي، حيث أنهم يمتثلوا، أكثر من غيرهم، لتعليمات وزارة الصحة، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي.

ويعتقد العلماء أن الدراسة يمكن أن تكون مفيدة في تقديم توصيات مخصصة للأشخاص المصابين بالربو.