المسبار الصيني "تشينج-5" يجمع عينات من التربة على القمر

استكملت المحطة غير المأهولة الصينية "Chang'e-5" العمل على جمع الحطام الصخري وهي طبقة غير متجانسة تغطي الصخور وتتألف من الغبار والتراب والصخور المتكسرة موجودة على القمر، حسبما ذكرت شركة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA).

في المجموع، تم التخطيط لجمع 2 كغم من صخور القمر لأغراض علمية والتحضير لبناء قاعدة بحثية على القمر. كما أكد بيان الشركة، في 2 ديسمبر/كانون الأول، في تمام الساعة 22.00 صباحًا بتوقيت بكين (17.00 بتوقيت موسكو)، انتهت وحدتان من الجهاز (الهبوط والإقلاع)، بعد 19 ساعة من العمل في جمع الحصى، "بنجاح من تعبئة العينات". في الأيام المقبلة، تخطط "Chang'e-5" لتسليم الحطام الصخري إلى مدار القمر، ثم إلى الأرض.

ويشار إلى أنه في صباح يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت الصين المسبار، المقرر أن يهبط على سطح القمر لجمع بينات من تربة القمر والعودة بها إلى الأرض، حيث تصل مدة الرحلة إلى 23 يوما.

وأعلن التلفزيون الصيني المركزي أن المسبار "تشينج-5" قام، يوم الثلاثاء، بهبوط ناجح في منطقة محددة على سطح القمر لجمع عينات من التربة القمرية.