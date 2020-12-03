علماء الفلك يكتشفون آلاف الأجسام الدائرية الغامضة في السماء

اكتشف علماء فلك من أستراليا دوائر غريبة للانبعاثات الراديوية في الفضاء. حسب مجلة Publications of the Astronomical Society of Australia، فإن خصائصها لا تتناسب مع أي من الأنواع المعروفة للأجسام المعروفة.

لأول مرة، ظهرت دوائر غير عادية في مجال رؤية مجمع التلسكوب الراديوي الأسترالي ASKAP في نهاية عام 2019 عند جمع البيانات لرسم خريطة تطورية للكون. أطلق علماء الفلك على حلقات الدخان الكونية الثلاث "دوائر راديو غريبة" أو "الأورك".

في البداية، أخطأ العلماء في فهم الأجسام لخطأ في معالجة البرامج، ورصدت التلسكوبات الراديوية الأخرى أيضًا "الأورك".

قال الباحثون إنهم لم يروا شيئًا كهذا من قبل. لا يمكن رؤية الأورك إلا في موجات الراديو. من المستحيل رؤية أجسام غامضة في نطاقات الأشعة السينية أو البصرية أو الأشعة تحت الحمراء.

في المجموع، تم اكتشاف عدة آلاف من الحلقات في السماء. حتى الآن، لا يعرف العلماء الإجابة على سؤال ما هذه الدوائر الغامضة. وفقًا لعلماء الفلك، فإن الأجسام الغامضة ليست بقايا مستعر أعظم، ولا يمكن أن تكون مناطق تشكل النجوم، ولا تشبه حلقات أينشتاين. حجم الدوائر أيضًا غير معروف.