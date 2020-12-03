بعد 4 عقود... المسبار الصيني "تشينج-5" يرسل صورا ملونة إلى الأرض

وقالت المصلحة الوطنية الصينية للفضاء، في بيان، نشرته على موقعها الرسمي، إن المسبار نجح في الهبوط على الجانب القريب من القمر، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، حيث تم إجراء الاستعدادات اللازمة، بما في ذلك بسط الأجنحة الشمسية، فيما انتهى المسبار من مهام جمع عينات القمر وتغليفها، الساعة 4:53 صباح الأربعاء بتوقيت بكين.

وأضافت المصلحة أنه بمجرد وصول العينات بأمان على متن المسبار "Chang’e-5"، سيحاول الهروب من بئر الجاذبية الضعيفة للقمر والالتقاء بمركبة فضائية تدور في المدار قبل تسليم المواد لنقلها إلى الأرض.

China's #ChangE5 probe has collected samples from the surface of the moon. This video captures the moment the spacecraft touches down on the moon. #exclusive pic.twitter.com/wp3Sdu1CNc — China Xinhua News (@XHNews) December 2, 2020

وتعد هذه المرة الأولى منذ الهبوط المأهول على سطح القمر عام 1972 لجمع عينات من سطح القمر، وقد بدأ المسبار بالفعل بروتوكولات أخذ العينات الخاصة به من خلال البدء في الحفر في السطح وجمع أجزاء من الثرى القمري.

ويشار إلى أنه في صباح يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت الصين المسبار، المقرر أن يهبط على سطح القمر لجمع بينات من تربة القمر والعودة بها إلى الأرض، حيث تصل مدة الرحلة إلى 23 يوما.

وأعلن التلفزيون الصيني المركزي أن المسبار "تشينج-5" قام، يوم الثلاثاء، بهبوط ناجح في منطقة محددة على سطح القمر لجمع عينات من التربة القمرية.