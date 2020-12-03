دراسة: أشياء إذا اعتدت نسيانها قد تكون على أعتاب الإصابة بـ"ألزهايمر"

كشفت دراسة حديثة أنه في حال نسيانك القيام بأمور محددة وبشكل متكرر، فقد تكون على أعتاب الإصابة بمرض ألزهايمر.

وقالت الدراسة إنه لو كنت تنسى بشكل متكرر دفع فواتيرك وسداد المديونية المتعلقة ببطاقات ائتمانك، فقد يكون ذلك علامة مبكرة على الإصابة بألزهايمر.

وجدت الدراسة التي نُشرت بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (جاما)، أن أنماط عدم تسديد مدفوعات بطاقات الائتمان والقروض يمكن أن تشير إلى الخرف ومرض ألزهايمر.

ووفقا لما جاء في الدراسة، فإن "مرض ألزهايمر والخرف المرتبط به يتصلان بأحداث مالية عكسية تبدأ قبل سنوات من التشخيص السريري".

ودرس معدو الدراسة الحديثة بيانات الائتمان وتاريخ السداد لـ81 ألف مريض في برنامج "ميدي كير" على مدى 20 عاما تقريبا، ووجدوا أن المصابين بمرض ألزهايمر والخرف كانوا أكثر عرضة للتخلف عن الدفع في وقت مبكر يصل إلى 6 سنوات، وذلك قبل حصولهم على تشخيص رسمي بالإصابة.

ويقول الباحثون إن فقدان سداد المدفوعات لم يكن مرتبطا بأي حالة طبية أخرى، وهو حالة فريدة بالنسبة للخرف.

وتوضح الدكتورة لورين هيرش نيكولاس في بيان أن "الخرف كان الحالة الطبية الوحيدة التي لاحظنا فيها أعراضا مالية متسقة، وخاصة الفترة الطويلة من تدهور النتائج قبل التشخيص السريري".

وبحسب الدراسة، فقد أدى عدم سداد المديونيات إلى الحصول على درجات ائتمانية عالية المخاطر في العديد من المرضى قبل عامين ونصف من التشخيص، لذا إذا كنت أو أحد أفراد أسرتك تعانون من تلك المشكلة تحديدا، فقد ترغب في الاتصال بالطبيب.