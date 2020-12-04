ثلاثة منتجات لإيقاف فيروس كورونا

وجد العلماء أن المركبات الكيميائية الموجودة في العنب والشوكولاتة والشاي الأخضر يمكن أن تمنع كورونا. نُشرت دراسة ذات صلة في مجلة Frontiers in Plant Science.

وتجدر الإشارة إلى أن نقطة ضعف SARS-CoV-2 هي "البروتياز الرئيسي" Mpro - وهو إنزيم يشارك في آلية النسخ المتماثل. من المعروف أيضًا أن Mpro يتم تثبيطه من خلال التفاعلات مع العديد من المواد الكيميائية النباتية المعروفة بخصائصها القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

درس العلماء في جامعة نورث كارولينا الأطعمة والنباتات الطبية على وجود مثل هذه المركبات. أظهرت المحاكاة الحاسوبية والتجارب المعملية المخبرية أن المواد الموجودة في الشاي الأخضر والعنب كانت ناجحة جدًا في قمع وظيفة Mpro ، كما أن المركبات الموجودة في مسحوق الكاكاو والشوكولاتة الداكنة قللت من نشاط الأنزيم البروتيني بمقدار النصف تقريبًا.

لاحظ الباحثون أيضًا أن هناك خمسة مركبات كيميائية في الشاي الأخضر تتفاعل مع مواقع مختلفة في Mpro لتحييد آثارها.