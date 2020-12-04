المسبار الصيني "تشينج-5" يغادر القمر ومعه عينات من التربة

أعلنت، يوم الخميس 3 ديسمبر/كانون الأول، شركة التلفزيون CGTNعلى صفحتها على تويتر أن الجهاز الصيني "Chang'e-5" غادر القمر ومعه عينات من التربة، وفي الأيام المقبلة سينقل الحطام الصخري إلى مدار القمر ثم إلى الأرض.

تم رفع العلم الوطني للصين، قبل عودة مرحلة الهبوط.

عمل الجهاز على سطح القمر لمدة يومين وكان يقوم بحفر وجمع التربة القمرية في الكبسولة.

يعد أخذ العينات التلقائي أحد الروابط الرئيسية لمهمة Chang'e-5 ، فقد اجتاز الكاشف اختبار درجة حرارة القمر العالية عند أكثر من 100 درجة مئوية.

#BREAKING China's Chang'e-5 lunar probe lifts from the lunar surface and starts its journey back to Earth on Thursday. #ChangE5 pic.twitter.com/w3gxi2rV3L — CGTN (@CGTNOfficial) December 3, 2020

ويشار إلى أنه في صباح يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت الصين المسبار، المقرر أن يهبط على سطح القمر لجمع بينات من تربة القمر والعودة بها إلى الأرض، حيث تصل مدة الرحلة إلى 23 يوما.

وأعلن التلفزيون الصيني المركزي أن المسبار "تشينج-5" قام، يوم الثلاثاء، بهبوط ناجح في منطقة محددة على سطح القمر لجمع عينات من التربة القمرية.