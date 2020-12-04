المسبار الصيني "تشينج-5" يرسل الصورة الأولى للعلم الصيني مثبتا على سطح القمر

أعلن مركز استكشاف القمر وبرامج الفضاء التابع لإدارة الفضاء الوطنية الصينية "CNSA" أنه لأول مرة في التاريخ، نقلت المحطة القمرية الأوتوماتيكية الصينية "Chang'e-5" إلى الأرض صورة ديناميكية لعلم دولة جمهورية الصين الشعبية على خلفية المشهد القمري.

تُظهر الصورة علمًا مثبتًا على القمر. يقال إن سارية العلم مصنوعة من مادة خاصة وتزن 12 غرامًا فقط.

وكانت شركة التلفزيون "CGTN" قد أعلنت، يوم الخميس 3 ديسمبر/كانون الأول، على صفحتها على تويتر أن الجهاز الصيني "Chang'e-5" غادر القمر ومعه عينات من التربة، وفي الأيام المقبلة سينقل الحطام الصخري إلى مدار القمر ثم إلى الأرض.

وتم رفع العلم الوطني للصين، قبل عودة مرحلة الهبوط.

ويشار إلى أنه في صباح يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت الصين المسبار، المقرر أن يهبط على سطح القمر لجمع بينات من تربة القمر والعودة بها إلى الأرض، حيث تصل مدة الرحلة إلى 23 يوما.

وأعلن التلفزيون الصيني المركزي أن المسبار "تشينج-5" قام، يوم الثلاثاء، بهبوط ناجح في منطقة محددة على سطح القمر لجمع عينات من التربة القمرية.