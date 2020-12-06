دراسة: فيروس كورونا يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة

قام العلماء بدراسة مرضى فيروس كورونا المستجد، والتي أظهرت أن 70 في المئة منهم عانى من أمراض بعض الأعضاء الداخلية.

ورصد الأطباء لدى المصابين بكورونا بعض أمراض القلب ، ومرض الكبد الدهني والبنكرياس، وعادة ما يعاني الإنسان من هذه الأمراض في سن الـ 60 تقريبا، في حين رصدت هذه الأمراض لمرضى في عمر الـ40.

وقال أحد العلماء لـ"سبوتنيك" أن فيروس كورونا يستهلك قوة الجسم ويقرب مرحلة الشيخوخة قبل موعدها المعتاد.

وحث البروفيسور على إجراء المزيد من هذه الدراسات وتحليل حالة أولئك الذين خرجوا من المستشفى بعد إصابتهم بفيروس كورونا بعناية.

في وقت سابق، قال دكتور في العلوم البيولوجية، عالم الفيروسات سيرغي نيتوسوف، إن فيروس كورونا يجمع بين الميزات الموجودة في عدد من الفيروسات الأخرى.