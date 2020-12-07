أعراض سرطان المعدة في المرحلة المبكرة

نقلاً عن بيانات من البوابة الطبية الرسمية Cancer Research UK ، أدرج مؤلفو المنشور الأعراض المقلقة التالية:

انتهاك النشاط الطبيعي للمعدة.

مشكلة في البلع

فقدان الوزن غير المبرر

ضيق التنفس.

في الوقت نفسه، يحذر الأطباء من أنه لا داعي للقلق إذا كانت كل هذه الأعراض مؤقتة وغير مصحوبة بألم في البطن أو غثيان.

من بين أمور أخرى، يمكن أن تشير إلى أن المريض قد يعاني من عسر الهضم العادي، والذي يمكن أن يكون سببه الإفراط في تناول الطعام، وتناول الأطعمة الدهنية والحارة، والإفراط في تناول الكافيين، والكحول، والشوكولاتة أو المشروبات الغازية، وكذلك القلق أو التدخين أو تناول المضادات الحيوية.

يقول المنشور إنه إذا استمرت الأعراض المزعجة لأكثر من أسبوعين، يجب عليك استشارة الطبيب.