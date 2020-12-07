منتجات غذائية تسرع الشيخوخة

قام الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف، عبر قناة روسيا 1 التلفزيونية، بتعداد المنتجات التي تسرع الشيخوخة.

وفقا له، يجب أن يشمل النظام الغذائي الرئيسي الخضار والفواكه واللحوم المسلوقة والأسماك ومنتجات الألبان. في الوقت نفسه، يجوز أحيانًا تناول منتجات "غير صحية".

وأضاف مياسنيكوف أن جميع الأطعمة التي تحتوي على كميات زائدة من السكر والملح و "الدهون الخاطئة" تسرع من الشيخوخة. بالإضافة إلى أن الإفراط في الأكل والسعرات الحرارية الزائدة، يؤثر على الجسم بطريقة مماثلة.

على سبيل المثال، الرنجة، هي مفيدة للغاية للجسم، ولكن لأن هذه السمكة غالبًا ما يتم طهيها في ماء مالح، فهي تحتوي على الكثير من الملح، وقد تحتوي قطعة واحدة على حصة يومية من الصوديوم.

وأشار مياسنيكوف إلى أن "الخصائص المفيدة للرنجة توازن الخصائص الضارة، ولكن الخصائص الضارة للرنجة تتوازن مع تلك الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة المفيدة التي تحتوي عليها".

أيضا، من بين المنتجات التي تسرع من الشيخوخة، قام الطبيب بإدراج اللحوم المطبوخة بشكل مفرط والنقانق. وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية اعترفت في عام 2015 بجميع النقانق ولحم الخنزير المقدد كمنتجات تحتوي على مواد مسرطنة.