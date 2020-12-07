التقاط صورة لبقعة شمسية بحجم كوكب الأرض... شاهد

نشرت مؤسسة العلوم الوطنية صورة غير مسبوقة للبقع الشمسية، التي تم التقاطها بواسطة تلسكوب دانييل إينو (DKIST) الموجود في هاواي في يناير 2020.

التقط أكبر مرصد شمسي في العالم، Haleakala، الصورة الأكثر تفصيلا للبقع الشمسية في 28 يناير 2020، ولكن تم إصدار الصورة الآن فقط.

يبلغ قطر البقعة 16 ألف كم. للمقارنة، يبلغ قطر كوكبنا 12742 كم. الصورة الناتجة لها دقة مكانية 2.5 مرة أعلى من الصور السابقة من هذا النوع.

ووفقا للعلماء، تمكنوا من تكوين هياكل مغناطيسية على سطح النجم الرئيسي لنظامنا الكوكبي بمساحة 20 كم.

وتعرف البقعة الشمسية بأنها منطقة على الشمس تتميز بانخفاض درجة الحرارة.