غوغل تكشف عن تحديثات مذهلة لهاتف "بيكسل 5" الجديد... فيديو

كشفت شركة "غوغل" الأمريكية عن جملة من التحديثات المثيرة في هاتف "بيكسل 5" الجديد، حيث أضافت عددا من الميزات والتحسينات المذهلة.

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص مجموعة التقنيات المذهلة، التي توفرها "غوغل" في هاتف "بيكسل 5".

وجاءت تلك التقنيات على النحو التالي:

· انتظر:

تعمل تلك الميزة على وضعه جميع الاتصالات قيد الانتظار وإخطار مستخدم "بيكسل 5" بأن هناك اتصالات تأتي من جهة اتصال أخرى سواء على الاتصالات العادية أو أي تطبيقات اتصالات أو دردشة أخرى.

كما سيخطر كذلك الطرف الآخر أن المستخدم مشغول بمكالمة أخرى، من دون أن يخطره مكان تلك المكالمة.

· توفير إضافي للطاقة:

تحد تلك الميزة من استخدام عدد من تطبيقات "بيكسل 5"، وتسمح فقط للوظائف الأساسية لتوفير الطاقة الخاصة بالهاتف.

وتوضح غوغل أن تلك الميزة مختلفة عن ميزات توفير الطاقة الأخرى، لأنها تساعد على زيادة عمر البطارية بصورة إضافية.

وتعمل تلك الميزة بتقنية الشحن التكيفي، للحفاظ على صحة البطارية وتعمل على إطالة عمرها من خلال التحكم الديناميكي في سرعة الشحن.

· نظام تعرف على مواقع جديد

دعمت "غوغل" هاتفها "بيكسل 5" بنظام تحديد مواقع جغرافية GPS، أكثر دقا، خاصة عند المشي على الأقدام.

وتسمح تلك التقنية من غوغل لتطبيقات الخرائط بتحديد المواقع بصورة أكثر تحديدا ودقة.

· شاشة ديو

حدثت غوغل أيضا ميزة شاشة ديو، التي يمكنها مشاركة شاشتك مع شخص آخر، خاصة في المكالمات الجماعية، ولكن تحتاج إلى أن تكون متصلا بالإنترنت سواء عبر شبكة "واي فاي" أو على نظام اتصالات الجيل الخامس.

· تطبيق الصور

تتضمن تحديثات غوغل تحديثا لتطبيق "غوغل فوتوز"، والذي يشمل محرر صور أفضل على هواتف "بيكسل 5"، مدعوما بتقنيات التعلم الآلي.

· مكبر صوت

قامت غوغل أيضا بتحديث تقنيات مكبر الصوت، عبر تقنية الصوت التكيفي، بحيث يتغير الصوت ليتناسب مع الغرفة الموجود بها الهاتف.