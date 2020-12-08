خبير التغذية يدحض الخرافات حول مخاطر المايونيز

المايونيز مصنوع من أطعمة صحية. محتوى السعرات الحرارية في المايونيز أقل من محتوى السعرات الحرارية في عباد الشمس أو حتى زيت الزيتون. محتوى الدهون هو نفسه.

قام أليكسي كوفالكوف، الأستاذ بقسم الحمية الغذائية والتغذية السريرية في جامعة الصداقة بين الشعوب، بدحض الخرافات حول مخاطر المايونيز. وقال خبير التغذية خلال محادثة هاتفية مع قناة "زفيزدا" الروسية، لا يوجد شيء ضار في هذا المنتج.

وأشار الخبير: "المايونيز مصنوع من الأطعمة الصحية، إذا أخذنا التركيبة. تشتمل تركيبة المايونيز على عباد الشمس أو زيت الزيتون والخردل وبيض السمان وربما بيض الدجاج والقليل من السكر". وشدد الخبير على أن السكر ربما يكون أفظع شيء في تركيبته.

علاوة على ذلك، أكد أنه لا يجب التخلي عن تناول المايونيز على طاولة العام الجديد. على وجه الخصوص، بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون مبادئ الأكل الصحي على مدار العام، فإن استخدام المايونيز في أطباق المائدة الاحتفالية لا يهدد بأي عواقب ضارة.

وأضاف: "المايونيز يحتوي على سعرات حرارية أقل من عباد الشمس أو حتى زيت الزيتون. محتوى الدهون هو نفسه، أي أن زيت الزيتون عبارة عن دهون نقية، والمايونيز يحتوي على نحو 80% من الدهون، لذلك لا داعي للخوف من المايونيز".