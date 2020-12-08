روسيا... إطلاق أول وحدة من منشأة "ليزر القيصر" الأقوى في العالم

تم إطلاق الوحدة الأولى من أقوى منشأة ليزر في العالم UFL-2M ، وهي ضرورية لإجراء تجارب على ما يسمى الاندماج النووي الحراري بالقصور الذاتي الخاضع للرقابة ودراسة خصائص المادة في الظروف القصوى - في ضغوط ودرجات حرارة عالية للغاية، في المركز النووي الفيدرالي الروسي - معهد أبحاث الفيزياء التجريبية ساروف، منطقة نيجني نوفغورود.

تحدث الأكاديمي سيرغي غارانين، نائب مدير أنظمة الليزر في المعهد، الذي تحدث يوم الثلاثاء في مؤتمر عبر الفيديو في جلسة علمية للاجتماع العام لأكاديمية العلوم الروسية المخصصة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للصناعة النووية الروسية عن التقدم المحرز في بناء وحدة UFL-2M.

وقال غارانين: "تم تصنيع جميع الأنظمة التي تضمن تشغيل جميع قنوات تركيب الليزر وتشغيلها حاليًا، وتم إطلاق الوحدة الأولى - 8 قنوات لتركيب الليزر. بدءًا من عام 2021، سنبدأ في إجراء البحوث باستخدام هذه الوحدة".

هذا الإعداد مهم لدراسة خصائص المادة، بما في ذلك من وجهة نظر دراسة إمكانية إنشاء مصادر جديدة للطاقة، وكذلك فهم العمليات التي تحدث في النجوم. في الوقت نفسه، لا يمكن الاستغناء عن UFL-2M لنمذجة وتصميم أنواع جديدة من الأسلحة النووية الروسية

قال غارانين لمجلة "ناوكا إي جيزن" في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إن مثل هذه المنشآت يتم بناؤها من قبل جميع القوى النووية الرائدة - بعد حظر تجارب الأسلحة النووية، يجري التحقيق في العمليات التي حدثت وقت الانفجار.

لدراسة ما يحدث أثناء انفجارات الشحنات النووية الحرارية على الحواسيب الفائقة، يحتاج المرء إلى بيانات عن حالة المادة في درجات حرارة عالية للغاية وضغوط مميزة لظروف الانفجار. يمكن الحصول على هذه المعلومات بدقة بمساعدة ضغط الأهداف باستخدام مادة الليزر. نظرًا لأنه يمكن إنشاء مجمعات الليزر هذه بواسطة عدد محدود من البلدان، فيمكن اعتبارها أحد مؤشرات التطور التكنولوجي للدولة.

سيحتوي تثبيت UVL-2M على 192 قناة ليزر، أي أنه سيكون قادرًا على إنشاء 192 حزمة ليزر، وهو أمر ضروري للإشعاع المنتظم للهدف من جميع الجوانب.