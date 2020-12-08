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    برمجة

    إتقان لغات البرمجة الـ 10 تجعل منك مطورا محترفا

    © Sputnik . Natalia Seliverstova
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    ظهرت في العالم، عام 2020، مدارس فكرية علمية مختلفة حول أفضل لغات البرمجة للمطورين.

    تعتبر إحدى أسهل الطرق لاختيار أفضل لغات البرمجة للتعلم هي من خلال الاستماع إلى ما يقوله سوق عمل وأين تتجه التكنولوجيا، وفقا لمقال لمجموعة خبراء في مجال البرمجة نشر على موقع "bstonetalent". 

    ويتابع الخبراء بالقول: "ستجد بعضا من أفضل لغات برمجة الويب والموبايل وسطح المكتب وتطوير الألعاب وأكثرها طلبا في هذه المجالات، في النهاية سيكون لديك صورة واضحة عن لغات البرمجة التي يمكن أن تساعد في تعزيز حياتك المهنية في السنوات القادمة وما بعدها".

    توصيات TechBeacon وهو ( مركز رقمي للمطورين والمهنيين التقنيين) هي الآتية:

    "من الكلمات الطنانة التي نراها كثيرا هذا العام هي الأتمتة، نحن نعلم أن المبرمجين قد بدأوا في استخدام خوارزميات التعلم الآلي في الكثير من التعليمات البرمجية لمساعدة الآلات على العمل بشكل أكثر ذكاء".

    ويقول مركز TechBeacon: "التشغيل الآلي يمكن أن ينتج رمزا جديرا بالمصطلحات وهو أسرع وأكثر ذكاء وخاليا من الأخطاء".

    ويضيف مركز المطورين والمبرمجين بالقول: "بعض التوصيات كانت موجودة منذ فترة، مثل Java 8 ، التي تحتوي على بعض الميزات الجديدة التي لا تتوفر في الإصدارات السابقة. لكنهم يقترحون أيضا D، والتي من المفترض أن تكون تحسينا على C ولغة برمجة C / CPP  مع الاستفادة من ميزات أكثر حداثة. نظرا لأنه لا يزال قيد الإنشاء، سيتعين علينا الانتظار لنرى".

    ويوضح المركز أن "لغة برمجة C / CPP أو كما يطلق عليها لقب "الذهب القديم"، ولقد أثبتت لغة C صحة هذا اللقب بطرق مختلفة منذ طرحها في أواخر عام 1970 فقد قدمت لغة C مساهمة قوية في عالم البرمجة كما أنها كانت اللغة الأم لحفنة من اللغات حيث أن بعضها مستمد من C أو مستوحى من بناء جملتها البرمجية وبنياتها ونماذجها بما في ذلك لغات مثل Java و Objective-C و #C" .

    ومن المثير للاهتمام  من وجهة نظر مركز TechBeacon 

    "أن على المطورين أن يدركوا أن أجهزة الاستشعار عن بعد الموجودة في أجهزة إنترنت الأشياء (LoT ) ستحكم العالم يوما ما". 

    وتقول  شركة Norton (وهي متعلقة بالأمن الرقمي):

    "بحلول عام 2025، سيكون هناك 21 مليار جهاز إنترنت الأشياء عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم. لمواكبة ذلك، توصي TechBeacon بتعلم Arduino مفتوح المصدر لسد الفجوات بين الأجهزة والبرامج".

    اما توصيات Hackr.io وهي (منصة للمتعلمين لاكتشاف أفضل المصادر لتعلم مهارة جديدة)، ذهبت Hackr.io في اتجاه مختلف عن TechBeacon، وأوصى باستخدام Python الاحتياطية القديمة كواحدة من أفضل اللغات التي يجب تعلمها هذا العام. يقولون:

    "إنها مقبولة على نطاق واسع كأفضل لغة برمجة للتعلم أولا".  ومع ذلك، فإن Python مهمة إذا كنت ترغب في الوصول إلى البيانات أو حتى الذكاء الاصطناعي (AI). ومع ذلك، فإن إحدى المشكلات هي أن بايثون والجوال لا يحسبان للجوال، يوصون باستخدام Swift لنظام iOS".

    وبينما توصيات Ignite Digital تقول Ignite Digital أن JavaScript للواجهة الأمامية مع NodeJS للبرمجة النصية من جانب الخادم. يقولون:

    "جافا سكريبت غنية جدا وتضفي جمالية رائعة"، ويوصون أيضا بـ Go أو Golang ، وهي لغة أحدث. تم الإبلاغ عن استخدام Go بشكل كبير في Silicon Valley ، وهو أمر منطقي لأن Google قامت ببنائه". 

    وتشير Ignite Digital إلى أن C  لا تزال هي أفضل لغة إذا كنت تعمل في بيئة Windows. يمكنك استخدام C # لبناء الألعاب باستخدام Unity أو لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول Window. إنها لغة برمجة جيدة للأغراض العامة وهي حديثة وسهلة التعلم. 

    وأخيرا، تقول Ignite Digital أن R هي أفضل لغة لخوارزميات التعلم الآلي. يستخدم R على نطاق واسع اليوم في تحليلات البيانات.

    وجميع الخبراء اتفقوا أن لغة SQL:
    SQL تعني لغة الاستعلام الهيكلية وهي لغة برمجة لتشغيل قواعد البيانات و تشمل تخزين ومعالجة واسترجاع البيانات المخزنة في قواعد البيانات، وتعد هذه اللغة من أفضل لغات برمجة قواعد البيانات، وهي لغة دقيقة وآمنة كما أنها تساعد في الحفاظ على سلامة قواعد البيانات بغض النظر عن حجم البيانات.

    وتستخدم لغة SQL في وقتنا الحالي عبر أطر الويب وتطبيقات قواعد البيانات وإذا كنت متمرسا في لغة SQL، فيمكنك الحصول على تحكم أفضل في استكشاف البيانات واتخاذ القرارات الفعالة، وقال الخبراء في مجال البرمجة:

     "إذا كنت تخطط لاختيار إدارة قواعد البيانات كمهنة لك فلا بد أن تمر أولا على C أو ++C، إن مطوري لغة SQL عليهم طلب كبير بأجور مرتفعة من قبل الشركات والمنظمات".

    في الخاتمة  التوصيات للخبراء في عالم البرمجة، قالوا: "تتغير صناعة البرمجيات مع كل تحديث جديد أو إصدار جديد وطرحك لسؤال "ما هي أفضل لغة برمجة في العالم؟" سؤال تصعب الإجابة عليه للغاية".

    فإذا كنت تريد أن تبدأ حياتك المهنية كمطور فستكون أنت وحدك من يقرر ما هو الأنسب وفقا لاهتمامك في المجالات المختلفة.

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