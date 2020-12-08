دراسة توضح فاعلية البكتيريا المغناطيسية في علاج الأورام

أظهرت دراسة أجراها فريق من العلماء في سويسرا فاعلية استخدام البكتيريا المغناطيسية لاستهداف الأورام مباشرة في الأدوية القاتلة للسرطان.

ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "أدفاندسد فانكشينال ماتيريالز" العلمية، حاول العلماء لسنوات عديدة، إيجاد طريقة لتوجيه الأدوية بشكل مباشر إلى الخلايا السرطانية، وذلك لما لها من آثار جانبية مختلفة. وتتمثل إحدى الطرق في التحكم في تدفق الدم في الأوعية الدموية باستخدام مركبات صغيرة تسمى ميكروروبوتس.

وقرر الباحثون في المدرسة التقنية العليا السويسرية في مدينة زيورخ، استخدام بكتيريا حقيقية حساسة للمجال المغناطيسي بدلاً من الروبوتات الدقيقة.

يقول أستاذ العلوم والتكنولوجيا الطبية، سيمون شورلي: "إحدى المزايا الرئيسية للبكتيريا هي سهولة إنتاجها. يمكننا ببساطة زراعتها في مفاعلات حيوية".

وبحسب المجلة، أجرى علماء الأحياء السويسريون بحثًا في المختبرات حول كيفية استخدام المجال المغناطيسي للتحكم في تدفق السوائل التي تحتوي على هذه البكتيريا المغناطيسية.

واتضح أنه باستخدام الحقول المغناطيسية الضعيفة الدوارة، يمكن نشر البكتيريا في أنابيب رفيعة تحاكي الأوعية الدموية. مع وجود عدد كبير من الكائنات الحية الدقيقة، تمكن العلماء من تحريك السائل المحيط في الاتجاه الصحيح.

وباستخدام الحقول المغناطيسية المتراكبة، تمكن العلماء من تقييد النشاط البكتيري في منطقة صغيرة والتحكم في تدفق السائل بدقة عالية جدًا.