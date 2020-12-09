العلماء يحذرون سكان الأرض من عاصفة مغناطيسية قوية

قال علماء مختبر الأشعة السينية في علم الفلك التابع لمعهد الفيزياء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن ليلة 9-10 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تنتظر الأرض عاصفة مغناطيسية قوية.

وأضاف المركز "سيتم تسجيل الاضطرابات الجيومغناطيسية في وقت مبكر من صباح يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول، وستصل إلى الحد الأقصى لمدة 22-24 ساعة".

وتابع المركز، بحلول هذا الوقت سيصل مدار كوكبنا إلى الجزء الأكبر من كتلة المادة الشمسية المنبعثة من الغلاف الجوي للشمس.

وتتسبب العواصف القوية في تعطيل الاتصالات على الموجات القصيرة وأنظمة الملاحة، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي في الشبكات الصناعية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب النشاط الشمسي المتزايد، الذي يسبب عادةً عواصف مغناطيسية، في رؤية الشفق القطبي عند خطوط العرض الجنوبية أكثر من المعتاد.

يشار إلى أن هناك خمسة مستويات في تصنيف العواصف المغناطيسية - من G1 إلى G5. يُعتقد أن العاصفة الضعيفة يمكن أن تسبب اضطرابات طفيفة في تشغيل أنظمة الطاقة، فضلاً عن التأثير على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.