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    "عام الجائحة"... تطبيقات أحدثت زخما واسعا في 2020

    © AP Photo / Jenny Kane
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    يعد عام 2020 هو عام "الجائحة" بامتياز، وقد أحدث تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، زخما واسعا في استخدام التطبيقات خلال هذا العام الذي أوشك على النهاية.

    ونشر موقعا "تايمز نيوز ناو" و"بي سي ماجازين" عددا من التطبيقات، التي أحدثت زخماء واسعا في عام 2020 المشرف على الانتهاء.

    واتساب
    © REUTERS / Thomas White
    واتسآب يضع شروطا لاستخدام التطبيق في 2021
    وجاءت تلك التطبيقات على النحو الآتي

    1- تطبيق زووم:

    أصبح ذلك التطبيق الناشئ الذي كان اتخذت سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرا له أحد أشهر التطبيقات خلال عام 2020، بسبب قدرته الفائقة على إدارة الاجتماعات المرئية، وسط تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي واضطرار معظم الموظفين حول العالم في العمل من المنزل.

    2- لعبة "ببجي موبايل":

    ازدادت نسبة تحميل لعبة "ببجي موبايل" بصورة كبيرة خلال عام الجائحة، بسبب جلوس الناس لفترات طويلة في المنزل، وانقطاعهم عن النشاطات الترفيهية المختلفة.

    ولكن بعض الدول باتت تخشى من الانتشار الهائل لتلك اللعبة، ووصفوها بأنها تهدد السيادة والسلامة، وتدفع مستخدميها إلى حافة الإدمان، وتحدث تأثيرات سلبية في عقول لاعبيها.

    وقررت بعض الدول فعليا، مثل الهند، قرارا بحظر لعبة "ببجي موبايل" من على المنصات الرقمية المختلفة.

    3- تيك توك:

    ازدادت بصورة كبيرة شعبية تطبيق "تيك توك" لنشر مقاطع الفيديو القصيرة المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، بسبب جلوس الناس لفترات طويلة في الحجر المنزلي.

    وقاربت شعبية "تيك توك" شعبية منصة نشر مقاطع الفيديو الشهيرة "يوتيوب".

    ولكن واجهت "تيك توك" مصاعب عديدة من تهديد الإدارة الأمريكية بحظر التطبيق، إلى تنفيذ الهند إجراءات عقابية ضد الصين بحظر التطبيق على المنصات المختلفة.

    4- وي شات:

    يعتبر أحد التطبيقات الشهيرة للدردشة والتراسل الفوري، ونظرا لأنه يتبع سياسات خصوصية وأمن بيانات فائقة السرية.

    ولكن التطبيق يواجه أيضا إجراءات عقابية من قبل الإدارة الأمريكية وبعض الحكومات الأخرى.

    5- متصفح "يو سي":

    حظى متصفح "يو سي" المملوك من قبل مجموعة "علي بابا" بشهرة واسعة وبات يناطح متصفح "غوغل كروم"، كأحد أشهر متصفحات الهواتف المحمولة.

    ويتميز المتصفح بأنه يتضمن عددا من التقنيات التي تدعم عمليات الشراء عبر الإنترنت، والذي باتت هناك حاجة له في وقت تطبيق فيه إجراءات احترازية واسعة النطاق.

    5- فيسبوك ماسنجر:

    مع عمل الكثير من الناس من المنزل، بدأت شعبية تطبيقات التراسل تتعاظم، لعل أبرزها ذلك التطبيق المملوك لشركة فيسبوك، وهو تطبيق فيسبوك ماسنجر، خاصة مع إضافة الشركة تقنيات تساعد على عقد الاجتماعات المرئية، وما إلى ذلك من أمور.

    شركة أبل
    © REUTERS / Yuya Shino
    أبل تكشف عن أفضل تطبيقات عام 2020 لأجهزة آيفون وآيباد وماك

    6- لينكد إن:

    بسبب تداعيات الجائحة السلبية، فقد الكثير من الناس وظائفهم، لذلك بات موقع "لينكد إن" مقصدا للكثير من الناس للبحث عن الوظائف، سواء للعمل من المنزل أو العمل الحر أو حتى العمل النظامي.

    7- واتسآب:

    بات تطبيق واتسآب مركزا رئيسيا لعقد المناقشات الخاصة بالأعمال والتواصل مع الأصدقاء خلال عام 2020، الذين لم تتمكن من مشاهدتهم ولا الجلوس معهم بسبب تطبيق إجراءات احترازية واسعة في منطقة سكنك.

    8- غوغل درايف:

    لعدم التمكن من تبادل المستندات يدا بيد، بات يستخدم الكثير من الناس تطبيقات التخزين السحابي، ولعل أبرزها تطبيق "غوغل درايف" الشهير، والتي تمكن أصحاب الأعمال من إرسال مستندات وملفات إلى موظفيهم بصورة سهلة وسلسة.

    انظر أيضا:

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