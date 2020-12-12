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    تشخيص أمراض القلب

    احم قلبك.. كوب الماء الأول في الصباح سلاح ذو حدين

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    كثيرًا ما نسمع أن شرب كوب من الماء في الصباح عند الاستيقاظ هو عادة صحية يجب على الجميع ممارستها.

    فأثناء النوم، يفقد الجسم بعض السوائل المختزنة. لذلك، بعد الاستيقاظ، من الضروري تجديد توازن الماء في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، فإن كوب الماء يقلل من لزوجة الدم ويحفز الدورة الدموية، مما له تأثير مفيد على صحة الأوعية الدموية.

    صحة القلب
    © Depositphotos / Syda_Productions
    لماذا يبطئ عمل القلب ليلا؟

    إن شرب كوب من الماء في الصباح مهم جدًا لجسمنا، لكن بعض الناس يفعلون ذلك بشكل خاطئ. في هذه الحالة، فهم لا يقوون صحتهم، بل يتسببون أيضًا في ضرر كبير لها.

    نشر موقع "weixin" الصيني المختص في الأبحاث الصحية، تقريرا مفصلا يوضح فيه الكمية والطريقة ودرجة الحرارة المناسبة لكوب الماء الصباحي.

    لا تشرب بسرعة كبيرة أو بكثرة وإلا فإنها تضغط على القلب

    من المؤكد أن شرب الماء في الصباح عادة جيدة، لكن يجب أن يتم تناوله بكميات معقولة. شرب الكثير من الماء سيرفع الدم بسرعة كبيرة ويزيد من الضغط على القلب.

    تحدث معظم حالات احتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية في الصباح. إذا كنت تعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى زيادة الحمل على قلبك في الصباح، فقد يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية.

    بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب الكثير من الماء على معدة فارغة يخفف من حمض المعدة. إذا بدأت بعد ذلك في تناول الطعام على الفور، فقد يؤثر ذلك سلبًا على عملية الهضم وبالتالي يؤدي إلى الإصابة بأمراض المعدة.

    مشاكل في القلب
    © Fotolia / Bits and Splits
    علامات تدل على حدوث نوبة قلبية قريبة

    لذلك حاول ألا تشرب الكثير من الماء في الصباح. في المتوسط​​، لن يحتاج الجسم أكثر من 150 مليلترًا، أي حوالي نصف كوب. من المهم أيضًا شرب الماء ببطء في رشفات صغيرة.

    قد يؤدي اختيار المشروب الخاطئ إلى الإضرار بقلبك وكليتيك وأوعيتك الدموية

    هناك آراء مختلفة حول ما يجب أن يشربه أولاً بعد الاستيقاظ. بعض الناس يفضلون شرب الماء المملح، والبعض الآخر يضيف العسل إلى الماء. إذن ما الذي سيكون أكثر صحة للجسم؟

    • لا ينصح بالعصائر والقهوة والحليب والمشروبات الأخرى

    لا تستبدل الكوب الأول من الماء بالعصير أو القهوة أو الحليب أو المياه المعدنية أو أي مشروبات أخرى. لن يؤدي ذلك إلى تجديد توازن السوائل، بل سيبدأ عملية الهضم والاستيعاب، مما سيؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي. علاوة على ذلك، فإن بعض المشروبات مدرة للبول وتسبب نقصًا أكبر في السوائل في الجسم.

    • ماء مملح غير مستحسن

    في الصباح، تحدث أول زيادة في ضغط الدم. خلال هذا الوقت، يكون الدم لزجًا وسيؤدي تناول الملح إلى زيادة ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب الماء المملح يزيد من تناول الملح اليومي ويزيد من الضغط على الكلى.

    • الماء مع العسل خيار جيد

    الماء مع العسل علاج فعال لمن يعانون من الإمساك. يرجى ملاحظة أنه يجب وضع العسل في ماء بارد أو دافئ وليس في ماء مغلي.

    • الماء المغلي هو الخيار الأفضل

    الماء المغلي العادي لا يحتوي على السكر والملح، وبالتالي لن يشكل أي ضغط على الكلى والقلب والأوعية الدموية. وبالتالي، فهو الخيار الأفضل لمعظم الناس.

    بينما يحفز الماء شديد البرودة الجهاز الهضمي، مما يتسبب في تقلص سريع للأوعية الدموية في بطانة المعدة، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة وحتى الإسهال. لذلك، يُمنع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة تمامًا من شرب الماء البارد على معدة فارغة. الأمر نفسه ينطبق على أولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

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    © Sputnik / Mohamed Hassan
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    الكلمات الدلالية:
    الجلطة الدماغية, الجلطة, القلب, الماء, شرب الماء في الفضاء
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