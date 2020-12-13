احذروا مخاطر المكسرات النيئة

ومع ذلك أفادت هيلثلاين خبيرة تغذية بأن تناول الكاجو الخام يمكن أن يكون قاتلا، وفقا لموقع "ria.ru".

وتابعت الخبيرة بالحديث أيضا عن الجوز بالقول:

وأضافت قائلة: " إذا كان الشخص يعاني من عدم تحمل اليوروشيول، فحتى جرعة صغيرة من السم يمكن أن تؤدي إلى الوفاة".

وختمت الخبيرة بالقول إن: "الجوز المعالج غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة،وكذلك الكاجو بعد المعالجة والتحميص لم يعد يحتوي على مواد خطرة".