أبلغت بريطانيا منظمة الصحة العالمية برصدها تحورا جديدا لفيروس كورونا في البلاد، فيما قالت المنظمة إن العلماء سوف يعملون على دراسة ما إذا كان أكثر عدوى أو يسبب رد فعل مناعيا مختلفا، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت المنظمة أن السلطات البريطانية قالت إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن الفيروس المتحور مختلف عن الفيروسات الأخرى المنتشرة، مشيرة إلى أنه من الطبيعي تحور الفيروسات على مدار الوقت، ومعظم هذه التغيرات يكون لها تأثير محدود أو لا تأثير على انتقال الفيروس أو حدته، وفقلـ"aawsat".

وأعلن وزير التعليم جافين ويليامسن أمس (الثلاثاء) أن:

"الطلاب والموظفون سوف يخضعون للفحص اليومي لمدة سبعة أيام إذا تم تحديد أنهم من المخالطين عن قرب لشخص ثبتت إصابته بالفيروس".

وبموجب الإرشادات الحالية، قد يتم إلزام مدرسة بأكملها بالعزل إذا جاءت نتيجة فحص أحد الطلاب أو الموظفين إيجابية، واعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل، قد لا يحتاج أولئك الموجودون في المدرسة نفسها إلى العزل الذاتي إذا وافقوا على الخضوع للفحص مرة واحدة يوميا.

«الصحة العالمية»: لا دليل على اختلاف «كورونا المتحور» في بريطانيا https://t.co/IdKTwXYijY — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) December 16, 2020

ويأتي هذا الإعلان بعد تنفيذ خطة تجريبية في مدارس معينة في وقت سابق من فصل الخريف.

وبموجب القواعد الحالية، يمكن للتلاميذ في باقي أنحاء المملكة المتحدة -ويلز واسكوتلندا وآيرلندا الشمالية- تقديم طلبات لحكوماتهم لإجراء فحوص إذا ظهرت عليهم أعراض «كورونا».

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة المتحدة إلى 1.87 مليون حالة حتى صباح أمس، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض (كوفيد - 19) الذي يسببه الفيروس، وصل إلى 64 ألفا و500 حالة، وبلغ عدد المتعافين 4048 شخصا، ومر نحو 45 أسبوعا منذ الإعلان عن أول إصابة بـ(كوفيد–19) في المملكة المتحدة.