تقنية ثورية من "غوغل" تحولك إلى "نجم سينمائي"

أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية عن تقنية جديدة ثورية، يمكنها أن تحول أي شخص إلى "نجم سينمائي".

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن غوغل أضافت أداة جديدة لتطبيق "غوغل فوتوز" (غوغل للصور) الخاص بها، والتي يطلق عليها "الصور السينمائية".

وتمنح تلك الأداة الجديدة أي شخص إمكانية إنشاء تأثير ثلاثي الأبعاد على صوره ولقطاته، بحيث يبدو وكأنه نجم سينمائي يخرج من أحد الأفلام ثلاثية الأبعاد.

ومن المتوقع أن تعمل تلك الأداة في قسم الذكريات للتطبيق، والتي يمكن استخدامها أيضا للدمج بين أكثر من صورة من الذكريات أو الصور الحديثة.

وتستخدم أداة غوغل الجديدة تقنيات التعلم الآلي، للتنبؤ بعمق الصورة، وإنتاج تمثيل ثلاثي الأبعاد مناسب للمشهد، حتى لو كانت الصورة الأصلية لا تتضمن معلومات عن عمق اللقطة أو الكاميرا المستخدمة بها، لتبدو الصورة وكأنها ملتقطة للتو من مشهد سينمائي.

وتستفيد تلك الأداة من تقنيات الذكاء الصناعي، بحيث تضيف ألوان مماثلة للصورة الأصلية، وتقدم تخطيطات أكثر ثراء وتفاصيل أكثر دقة.