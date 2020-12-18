تسجيل
17:22 GMT18 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    طعام

    يعرض حياتك للخطر... تحذير من استخدام "ورق الفويل" في الطهي

    © Sputnik . Valery Titievsky
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202012181047533625-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D9%8A/

    حذرت دراسات من استخدام "ورق الفويل" المصنوع من الألمنيوم والقصدير، في إعداد الطعام.

    وكشف الباحثون أن المواد المصنوع منها "ورق الفويل"، تضر الصحة، عند استخدامها في تغليف سطح البوتاغاز، لحمايته من بقع الطعام التي تتناثر في أثناء عملية طهي الطعام وتغليف الأطعمة، بحسب موقع "هيلث لاين".

    طعام
    © Fotolia / Olviak
    طبيب سعودي يحذر: 4 مخاطر للنوم بعد تناول الطعام

    وقال الباحثون إن تغليف البوتاغاز بورق الفويل يعرض حياة الأسرة للخطر، لأنه مع مرور الوقت قد تتناثر قطع صغيرة جدًّا منه داخل ماسورة الغاز الموجودة أسفل أعين البوتاجاز، ما يؤدي مع الوقت إلى انسداد الماسورة.

    ويمكن أن يسبب ضغط الغاز مع الانسداد اشتعالا في المطبخ عند إشعال النار، وكذلك عند تغطية ماسورة الغاز الطبيعي بالمطبخ بورق الفويل حفاظا على نظافتها، فإنه يزيد من درجة حرارتها.

    وعند استخدام "ورق الفويل" في طهي الطعام أو تغليفه وهو ساخن، يؤدي إلى انتقال المواد المصنوع منها إلى الطعام وتتفاعل معه، ثم تتراكم في الجسم ويصل إلى المخ والعظام، مسببًا الإصابة بالزهايمر وهشاشة العظام، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الإصابة بالتسمم الغذائي.

    وتزيد نسبة الألومنيوم باللحوم الحمراء ولحوم الدجاج المطهية في ورق الفويل، بسبب تفاعل الألمنيوم الموجود في ورق الفويل مع الطعام نتيجة الطهي، خاصة مع الأطعمة الحمضية، مثل الطماطم والليمون، فتنتج مكونات تتراكم في الجسم وتضر بالصحة.

    وأشار الباحثون إلى أن هناك أعراضا تظهر على الأشخاص المصابين بتسمم ورق الفويل، وهي "الإصابة بالانتفاخ والغازات والصداع، وألم البطن وحرقة المعدة، وجفاف الجلد والأغشية المخاطية، وعدم الرغبة في تناول اللحوم، وهناك أعراض متقدمة نتيجة تراكم الألمنيوم في الجسم بكميات كبيرة، مثل: شلل في العضلات، وعدم القدرة على التركيز، والإصابة بألزهايمر، نقص الكالسيوم وهشاشة العظام".

    إنفوجرافيك.. فوائد مذهلة للرمان.. يساهم في محاربة الشيخوخة والسرطان
    © Sputnik
    فوائد مذهلة للرمان.. يساهم في محاربة الشيخوخة والسرطان

    انظر أيضا:

    تقرير رسمي مصري: ارتفاع أسعار الطعام والشراب بنحو 3.2% في نوفمبر
    "مركبات المريخ" توصل الطعام في موسكو وقازان... فيديو
    تقرير يكشف أشهى أطباق الطعام المحبوبة
    تحذير بريطاني للمتاجر الكبرى بشأن تخزين الطعام بسبب مخاوف "بريكست" بلا اتفاق
    الكلمات الدلالية:
    إطعام, طعام صحي, طعام
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    يقف الرئيس الأمريكي ترامب بين طلاب الجيش الأمريكي، أثناء حضوره مباراة كرة القدم الجماعية السنوية للجيش والبحرية في ملعب ميتشي في ويست بوينت، نيويورك، الولايات المتحدة ، 12 ديسمبر 2020.
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    بريطانيا لم تستعجل لمساعدة الجيش السوفيتي في الحرب ضد الفاشية
    بريطانيا لم تستعجل لمساعدة الجيش السوفيتي في الحرب ضد الفاشية
    اليوم العالمي للغة العربية.. لغة الضاد
    اليوم العالمي للغة العربية... لغة الضاد
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك