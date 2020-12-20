عالم فلك يكشف موعد الاقتران العظيم بين كوكبي المشتري وزحل

كشف عالم الفلك الروسي ألكسندر ياكوشكين عن أفضل طريقة لرصد "الاقتران العظيم " بين كوكب المشتري وزحل، والمتوقع حدوثه مساء غد الاثنين، 21 كانون الأول / ديسمبر.

وقال ياكوشكين لوكالة "سبوتنيك" :"يشهد يوم الأثنين 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، ظاهرة اقتران كوكب المشتري وزحل حيث سيقترب كوكب المشترى وكوكب زحل من بعضهما البعض فى السماء، عندها سيكون الكوكبين على بعد 0.1 درجة فقط".

وتابع الخبير :"ستنقص المسافة بين المشتري وزحل حتى تبلغ 750 مليون كيلومتر، إلا أن الكوكبين سيبدوان كنجم واحد ساطع في السماء".

وأشار ياكوشكين إلى أن آخر مرة اقترب فيها الكوكبان من بعضهما البعض على خط واحد، تعود إلى شهر آذار/ مارس عام 1226، عندما كانت المسافة بين الكواكب 3.5 دقيقة قوسية، وقد يقع الحدث التالي من هذا القبيل في مارس عام 2080.

واختتم ياكوشكين بقوله: "في موسكو، يمكن رؤية التقارب بين كوكب المشتري وزحل في غضون نصف ساعة بعد الساعة 17:35 بالتوقيت المحلي، وفي المناطق الجنوبية من البلاد، ولا سيما في شبه جزيرة القرم، يمكن ملاحظة هذه الظاهرة لمدة ساعة كاملة".