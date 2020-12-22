تسجيل
11:34 GMT22 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    كواكب المجموعة الشمسية

    العلماء يرصدون إشارة غريبة قادمة من أقرب نجم مجاور لكوكب الأرض

    © CC0 / Pixabay/ Rodion Zhuravlev
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104396/10/1043961050_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_51dd7925e9ce313d88250a0fc67037de.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202012221047585849-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6/

    واجه علماء الفلك لغزا مؤخرا، بعد أن رصدوا إشارة صادرة من أقرب نجم مجاور لكوكب الأرض، والتي يمكن أن تكون من حضارة غريبة.

    وتم اكتشاف الإشارة بواسطة "Breakthrough Listen"، وهو مشروع تم إنشاؤه للاستماع إلى علامات على وجود حياة خارج كوكب الأرض، والتابع للعالم الفيزيائي الراحل، ستيفن هوكينغ.

    أشخاص متنكرون في صورة كائنات فضائية
    © AP Photo / Mark Wilson
    مسؤول فضاء إسرائيلي: الكائنات الفضائية تواصلت مع البشر ولكنها ظلت في الخفاء بسبب ترامب
    ووفقا لمصادر لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فقد التقط تلسكوب باركس في أستراليا الإشارة الغريبة العام الماضي، ورجح العلماء أن يكون مصدرها من "بروكسيما سنشواري"، وهو النظام النجمي الأقرب للشمس.

    وأكد أحد العلماء في معهد "SETI" الأمريكي لأبحاث وعلوم الفضاء، والذي رفض الإفصاح عن اسمه لـ"ذا غادريان" إن الإشارة الجديدة تعتبر أول مرشح جاد منذ إشارة أخرى سجلها المعهد في عام 1977 وتحمل اسم "واو!"، على الرغم من أن الأخيرة كانت محل نقاش ساخن بين العلماء.

    وما جذب اهتمام معهد "SETI" للإشارة الغريبة والجديدة هي أن نطاق ترددها يبلغ حوالي 980 ميغا هرتز، وهو نطاق لا ينبغي أن ترسل فيه أي مركبة فضائية بشرية، والسبب الآخر هو أن تردده يتغير بطريقة يقول العلماء إنها تشير إلى أنه قد يكون قادما من سطح كوكب خارجي يدور حول المجموعة الشمسية، لافتين إلى  أن نظام "بروكسيما سنشواري" يحتوي على كوكب خارج المجموعة الشمسية في "المنطقة الصالحة للسكن".

    ويعلق عالم الأحياء الفلكية بجامعة وستمنستر، لويس دارتنيل، لصحيفة "ذا غارديان" أن "الإشارة الجديدة تبدو مذهلة وتبدو أنها ليست اصطناعية، لقد كنا نبحث عن حياة فضائية لفترة طويلة الآن، وفكرة أنها يمكن أن تكون على عتبة بابنا في النظام النجمي التالي، تتراكم على الاحتمالات غير المحتملة".

    وأضاف دارتنيل للصحيفة إن "أكثر الكواكب الصالحة للسكن في "بروكسيما سنشواري" لم يبدو للوهلة الأولى كمرشح قوي بشكل خاص للحياة، لكني أحب أن أكون على خطأ".

    على النقيض يرى بيت ووردن المدير التنفيذي لمنظمة "Breakthrough Listen" أن السبب الأكثر ترجيحا لظهور الإشارة هو بشري وبنسبة 99.9%.

    كما أوضح مطلعون على الإشارة أنها لا تحتوي على أي معلومات على ما يبدو، وهي مجرد نغمة ومن المحتمل أنها قادمة من مركبة فضائية تم إطلاقها من الأرض.

    وتعليقا على التفسير السابق، فال جيسون رايت، باحث بمعهد "SETI" في جامعة ولاية بنسلفانيا: "إذا رأيت مثل هذه الإشارة ولم تأتي من سطح الأرض، فأنت تعلم أنك اكتشفت تكنولوجيا خارج كوكب الأرض، لكن لسوء الحظ أطلق البشر الكثير من التكنولوجيا خارج كوكب الأرض".

    انظر أيضا:

    مسبار الفضاء الصيني يعود إلى الأرض بعينات من القمر
    مدير وكالة الفضاء الروسية يكشف موعد إطلاق صاروخ "سويوز-2"
    دمشق وموسكو توقعان اتفاقا بشأن عدم نشر أسلحة في الفضاء
    تسرب جديد للهواء على متن محطة الفضاء الدولية
    رائد فضاء روسي يعلق على تقارير تسرب الهواء من محطة الفضاء الدولية
    الكلمات الدلالية:
    كائنات فضائية, فضاء, علوم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    يمكن رؤية زحل (أعلى) والمشتري (أسفل) في السماء، فوق توبيكا، كان، بولاية كانساس في الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2020
    "الاقتران العظيم"... أكبر كوكبين بالمجموعة الشمسية يودعان 2020 في ظاهرة فلكية جميلة
    التحديث الجديد من كورونا... كوفيد 2.0
    التحديث الجديد من كورونا... "كوفيد 2.0"
    من هو بيغ رامي... مستر أولمبيا في كمال الأجسام 2020
    من هو بيغ رامي... "مستر أولمبيا" في كمال الأجسام 2020
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك