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    آلام في الظهر

    5 علامات تحذرك من أن آلام ظهرك غير عادية وناتجة عن "كوفيد-19"

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    تشمل الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن فيروس "كورونا" المستجد العديد من الأعراض الشائعة، مثل السعال والحمى وضيق التنفس، ولكن يشكو المصابون أيضا من أعراض غير عادية، أحدثها آلام الظهر.

    صرحت الإعلامية الأمريكية، إيلين ديجينيريس، بعد إصابتها بالفيروس أنها تعاني من أحد أعراضه التي لا تعتقد أنه يتم الحديث عنها بما فيه الكفاية، وهي آلام الظهر، في السطور التالية يكشف بعض الأطباء بحسب موقع "بست لايف" عن 5 علامات تحذيرية يمكن أن تساعدك في تحديد ما إذا كانت آلام ظهرك طبيعة أو ناتجة عن "كوفيد-19".

    مارينا
    Meedia
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    1) الأعراض الشائعة

    يؤكد لين بوستون وهو طبيب مرخص ومستشار صحي لـ "إنفيغور ميديكال"، إن آلام الظهر يمكن أن تكون من أعراض آلام العضلات لفيروس "كورونا"، ومع ذلك ، فمن غير المرجح أن تكون هذه الأعراض بمفردها علامة على إصابتك بـ(كوفيد-19)، ولكن يجب أن تكون هناك الأعراض الشائعة الأخرى، مثل فقدان حاسة التذوق والشم وضيق التنفس والصداع والحمى والسعال الجاف.

    2) آلام عضلية أخرى

    يقول الدكتور ماثيو كوهلر، أخصائي إدارة الألم والمؤسس المشارك لـ"أوسبينا ميديكال"، إنه في حين أن آلام العضلات هي أحد أعراض (كوفيد-19) المبلغ عنها، فمن غير المحتمل أن تظهر في مكان واحد فقط  مثل الظهر.

    وتابع موضحا أنه من المحتمل أن تتسبب آلام الظهر المرتبطة بفيروس كورونا في حدوث المزيد من الآلام المنتشرة في جميع أنحاء الجسم أيضا.

    3) سعال مؤلم وجاف

    بحسب لين بوستون، فإن العرَض الشائع الذي يجب أن تبحث عنه حقا لتحديد ما إذا كان لديك فيروس "كورونا" المستجد هو السعال الجاف، وذلك لأن آلام الظهر التي يعاني منها المرء أثناء إصابته بـ(كوفيد-19) عادة ما تكون نتيجة السعال.

    ويشرح قائلا: "يمكن أن يسبب السعال ألما في الضلع والحجاب الحاجز، والذي ينتشر في كثير من الأحيان إلى الظهر".

    4) ألم عميق ومؤلم عند التنفس أو السعال

    يقول بوستون إن الأنواع المختلفة من آلام الظهر غالبا ما تكون مختلفة، فإذا كنت تعاني من آلام الظهر من السعال بسبب (كوفيد-19)، فمن المرجح أن تكون حادة ومؤلمة عندما تأخذ نفسا عميقا أو تسعل، وإذا كان ألم الظهر ناتجا عن الالتهاب الرئوي - وهو أحد المضاعفات المحتملة لفيروس كورونا - فسيبدو الأمر مختلفا عن آلام الظهر العادية التي يعاني منها الكثير من خلال الجلوس لفترة طويلة جدا أو الاستلقاء بطريقة خاطئة.

    وأضاف بوستون أن آلام الظهر الناتج عن الالتهاب الرئوي غالبا ما توصف بأنهت ألم مؤلم "يتجول في عمق الظهر".

    5) ألم ظهر لا يشع أسفل الساق

    يوضح هيناكو يرينكي، طبيب جراحة العظام والعمود الفقري، إن آلام الظهر الناتجة عن أسباب كالانزلاق الغضروفي، والشد العضلي، وسلالات الأربطة، والتهاب المفاصل، والصدمات، تكون مصحوبة بـ"إشعاع من الألم في الأطراف السفلية"، بينما آلام الظهر الناجمة عن "كوفيد-19" لن تشع أسفل ساقك.

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    صحة, علوم, طب, فيروس كورونا
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