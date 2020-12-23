"ناسا": ثلاث كويكيبات "يحتمل أن تشكل خطرا" تقترب من الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن اقتراب ثلاثة كويكيبات من كوكبنا مصنفة إياها بـ"الخطرة".

وبحسب حسابات الوكالة، ستطير هذه الكويكبات بأمان عبر الأرض في 25 ديسمبر.

أكبرها سيقترب من الأرض مسافة تصل لحوالي ثلاثة ملايين كيلومتر، ويفترض أن يكون قطرها حوالي 200 متر.

يذكر بأن الكويكب، المعروف باسم 501647 (2014 SD224)، اقترب من الأرض في يناير 2020. في المرة القادمة ستطير فوق الكوكب في ديسمبر 2021.

وضمت وكالة "ناسا" في المجموعة التي صنفتها بـ"التي يحتمل أن تكون خطرة" جميع الأجسام الفضائية ضمن 0.05 وحدة فلكية ويبلغ قطرها أكثر من 460 قدما (حوالي 140 مترا).