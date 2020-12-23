رائد فضاء روسي ينشر صور"الاقتران العظيم" من الفضاء... فيديو وصور

شهد العالم ظاهرة فلكية نادرة حدثت في 21 ديسمبر، تمثلت باقتراب شبه تام بين مداري كوكبي المشتري وزحل، بما يعرف بظاهرة "الاقتران العظيم".

وتمكن رائد الفضاء الروسي، سيرغي كود سفيرشكوف، من التقاط صور للظاهرة من محطة الفضاء الدولية ونشرها على صفحته الخاصة على "تويتر".

21 декабря состоялось интересное астрономическое событие — #Юпитер и #Сатурн «соединились» на небосводе впервые за 794 года! Вчера вечером их разделяли всего 6 угловых минут (для примера — это 1/5 часть диска Луны) и невооруженным глазом они были видны, как яркая двойная звезда. pic.twitter.com/omXxKJ8RgT — Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) December 22, 2020

وعلق قائلا: "تم فصلهما بستة دقائق قوسية وكانوا مرئيين بالعين المجردة كنجم مزدوج لامع".

وبحسب العلماء فإن هذه الظاهرة كانت الأقرب والأكثر بريقا من أي وقت مضى منذ 800 عام.

حدث اقتران الكوكبين مرة واحدة كل 20 عاما تقريبا. لكن المرة الأخيرة التي اقترب فيها المشترى وزحل بهذا الشكل كانت في عام 1623، ولم يكن الاقتران مرئيا من معظم أنحاء الأرض".