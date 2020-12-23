قرار من "واتسآب" يسعد أصحاب تلك الهواتف

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" أصدرت قرارا سيسعد الملايين من أصحاب واحدا من أشهر الهواتف مبيعا في العالم.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "واتسآب" اتخذت قرارا بعدم إنهاء الدعم على هواتف "آيفون" قديمة الطراز.

وأوضحت واتسآب أنه مع بدء إنهاء الدعم على بعض الهواتف الذكية، عبر أنظمة تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" خلال عام 2021، فإن مستخدمي "أبل" وهواتف "آيفون" القديمة، سيتمكنوا من استخدام المنصة ولن يتم إزالة الدعم الفني والتقني عنهم.

وكانت منصة "واتسآب" قد أنهت خلال عام 2019، الدعم عن هواتف "آيفون" العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس 8" أو ما هي أقدم، وكذلك هواتف "أندرويد 2.3.7" وما هي أقدم.

وجاءت قائمة هواتف "آيفون" التي لن يتوقف حساب "واتسآب" عليها على النحو التالي:

- آيفون 4 إس (أي أو إس 9).

- آيفون 5.

- آيفون 5 سي.

- آيفون 5 إس.

- آيفون 6.

- آيفون 6 بلس.