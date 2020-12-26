تسجيل
18:04 GMT26 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سوق المنتجات الريفية في سوريا

    متوفرة في الأسواق... 6 أطعمة ومنتجات يؤكد العلماء بأنها تقي من كورونا

    © Sputnik . Safa Ismael
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/02/1047041699_0:86:1280:806_1200x675_80_0_0_ee45e39096786b10080ab0e70e198438.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202012261047633341-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-6-%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-/

    يسابق العلماء والمؤسسات العلمية حول العالم الزمن بهدف الحصول على اللقاح الأمثل لفيروس كورونا المستجد، خصوصا بعد ظهور سلالات جديدة قد تتسبب بتفاقم حجم المشكلة التي تعصب بسكان الأرض منذ مطلع العالم الحالي 2020.

    وبالرغم من ظهور عدد من اللقاحات، والتي بدء العمل على تطعيم المواطنين بها، مثل لقاح "سبوتنيك V" الروسي، إلا أن اللقاحات لا تزال غير متوفرة في الكثير من البلدان.

    وبالتزامن مع السعي للحصول على اللقاحات، يقوم بعض العلماء والمتخصصون في مجال علوم التغذية بالبحث عن السبل الأفضل للوقاية من العدوى الفيروسية وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

    شعر طويل أحمر
    © flickr.com
    نصائح مهمة لكيفية اختيار نوعية الشامبو المثالية لشعرك
    ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقالا جمعت فيه أهم 6 أطعمة ومنتجات يعتقد العلماء أنها تقي من فيروس كورونا المستجد، اتفق حولها الخبراء والعلماء وأجمعت عليها الأبحاث.

    أسماك التونة

    تعتبر اسماك التونة المعلبة أو الطازجة من الأطعمة الشائعة جدا، خصوصا في المدن الساحلية، واتفقت أعلب الدراسات على أن التونة مصدر رئيسي لفيتامين "ب 12" بالإضافة إلى احتوائها على نسب عالية من "أوميغا 3".

    وأكدت مجلة "Food Chemistry" العلمية في بحث مفصل نشر في وقت سابق من العام الجاري، الدور الكبير الذي تلعبه البروتينات المشتقة من التونة في محاربة فيروس كورونا من خلال سلسلة دراسات وتجارب على بعض البروتينات المشتقة من أسماك التونة بسبب احتوائها على بعض الأنزيمات.

    الشوكولاتة الداكنة والعنب

    تعتبر مادة "الفلافانول" التي تتشكل من مجموعة مركبات كيميائية، من المواد الشائعة في العديد من المنتجات الغذائية المختلفة، بما في ذلك الشاي الأخضر والعنب والشوكولاتة الداكنة والتوت الأزرق والنبيذ.

    وربطت أغلب الدراسات بين هذه المادة والعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين الدورة الدموية في الساقين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وتحسين خفة الحركة العقلية.

    لكن باحثون أمريكيون أكدا بعد إجراء سلسلة دراسات جديدة، نشرت في مجلة "Frontiers in Plant Science" أن هذه المادة تلعب دورا كبيرا في تقوية جهاز المناعة وتستطيع الوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، حيث تحتوي هذه المنتجات على مواد تمنع الفيروس من تكرار وتجميع نفسه.

    المطربة السورية أصالة نصري
    © Photo / Ali Alriffai
    مي العيدان توجه نصيحة للجمع بين أصالة والعريان... صور
    الكفير (من أصناف الألبان)

    ويعتبر الكفير، وهو مشروب يشبه بقوامه الزبادي مصنوع من الحبوب والحليب، مصدرا جيدا للبروتين والكالسيوم، وتشير الدراسات إلى دوره في تخفيف أعراض القولون العصبي وكذلك تحسين ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

    قدم باحثون وعلماء دراسة نشرت في مجلة "Biomedicine & Pharmacotherapy"، سلسلة معلومات تفيد بأن مشروب الكفير له خصائص مختلفة مضادة للفيروسات تسمح له بمكافحة عدوى فيروس كورونا.

    وكتب الباحثون: "فيما يتعلق بصحة الإنسان، فإن الكفير لديه إمكانات مضادة للفيروسات ومضادات الميكروبات ومضادة للالتهابات''.

    بخاخ الأنف

    يعتبر بخاخ الأنف من المنتجات الشائعة والمنتشرة في أغلب الصيدليات منذ سنوات، والغرض الرئيسي منه هو تنظيف الأنف.

    وكشف بحث جديد نُشر على عدة مجلات أكد خلالها قدرة منظف الأنف "البخاخ" على الوقاية من الفيروسات.

    واستطاع البخاخ تخفيض وتقليل كمية فيروس كورونا المستجد لنسب صغيرة قابلة للاكتشاف والعلاج، من خلال سلسلة تجارب أجريت على بخاخ الأنف

    المواد الحافظة في الأغذية المعلبة

    سيبدو هذا الطرح غريبا للبعض، لكن المؤكد هو أن مادة "Nisin"، هي عبارة عن مادة حافظة غذائية طبيعية تصنعها بكتيريا وتوجد في العديد من السلع المعلبة.

    وتعرف هذه المادة علميا وبين خبراء التغليف بالرقم E E234 وهو عبارة عن سلسلة طويلة من الببتيد من ذرات الكربون التي تضم 34 نوعًا من الأحماض الأمينية المختلفة.

    السورية جيلان طاهر.. حياة مثيرة لصاحبة الشارة الدولية في تحكيم البطولات العالمية
    © Sputnik . Tariq Merry
    السورية جيلان طاهر... حياة مثيرة لصاحبة الشارة الدولية في تحكيم البطولات العالمية
    ويستخدم الآن عالميًا كمواد حافظة طبيعية وآمنة في مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الجبن المعالج وحلويات الألبان والحليب والمشروبات المخمرة واللحوم والأطعمة المعلبة.

    وقام عدد من الخبراء والعلماء الهنود بإجراء تجارب كثيرة على هذه المادة، ونشرت أعمالهم في مجلة "Virology" العلمية، حيث اشارت النتائج إلى أن هذه المادة تمنع بالفعل فيروس كورونا من الارتباط بالخلايا البشرية وتساعد على الوقاية من خطر الإصابة بالفيروس التاجي.

    الأعشاب البحرية

    يعتبر أعشاب الكاراجينان ذات اللون الأحمر من أكثر أشكال الأعشاب البحرية الصالحة للأكل، وقد استخدم لعلاج أمراض الجهاز التنفسي في أيرلندا في القرن التاسع عشر.

    وقام باحثون في جامعة "سوانسي" بتجارب بشرية بعد دراسات معملية ناجحة للعلاج من خلال تحويل مستخلص العشبة لبخاخ أنف، الذي لا يحتاج إلى وصفة طبية، حيث وجد أنه يمكن أن يمنع العدوى ويقلل من شدة الأعراض إذا أصيب الناس بفيروس كورونا المستجد.

    وقالت الدكتورة زيتا جيسوب: "لقد سلطت الدراسات السابقة الضوء على فعالية بخاخات الأنف التي تعتمد على ذرة الكاراجينان ضد فيروسات كورونا".

    انظر أيضا:

    قبلة على وجنة سيرين عبد النور وضجيج يرغمها على إعادة مقطع لـ3 مرات... فيديو
    روحاني يتحدث الفيروس "المحور" وممارسات أمريكية "خبيثة" لمنع شراء لقاح كورونا
    3 خطوات خلال 60 ثانية تمنح بطنا مسطحا وظهرا سليما
    نصائح مهمة لكيفية اختيار نوعية الشامبو المثالية لشعرك
    السورية جيلان طاهر... حياة مثيرة لصاحبة الشارة الدولية في تحكيم البطولات العالمية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أشخاص يشاهدون عازفًا خلال مسابقة للرقص على العمود وسط درجات حرارة تقل عن 30 درجة تحت الصفر في موهي بمقاطعة هينغلونغ جيانغ بشمال شرق الصين، 21 ديسمبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب بابا نويل
    أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب "بابا نويل"
    أفضل هواتف ذكية في 2020
    أفضل هواتف ذكية في 2020
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك