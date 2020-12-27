شمس كوريا الجنوبية "الصناعية" تسجل رقما قياسيا جديدا في درجة حرارتها

حققت الشمس الصناعية التي طورتها كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا مع نهاية عام 2020، من خلال إعادة خلق الظروف الشديدة للشمس الطبيعية على نطاق صغير جدا.

وتمكن العلماء في جهاز البحوث المتقدمة الفائقة التوصيل "توكاماك"، وهو جهاز اندماج فائق التوصيل معروف باسم "الشمس الصناعة الكورية" من الحفاظ على درجة حرارة أيون البلازما لأكثر من 100 مليون درجة لمدة 20 ثانية، بحسب موقع "بي جي آر".

وبالإنجاز الجديد يكون تم تمديد الرقم القياسي السابق في 2019 الذي كان 8 ثوان، وسجلته نفس المجموعة البحثية والذي حطم الرقم القياسي الأسابق البالغ 100 مليون درجة لمدة 1.5 ثانية.

ويسعى العلماء من خلال "الشمس الصناعية الكورية" وبشكل أساسي لإعادة تهيئة الظروف الموجودة داخل الشمس الطبيعية، وكذلك تسخير طاقة الاندماج، وإذا أمكن تحقيق مثل ذلك الاختراق العلمي، فقد يحدث ثورة كاملة في كيفية حصول العالم على طاقته، وإذا ثبت أنه مصدر طاقة نظيف ومستدام، فقد يكون هذا هو ما يحتاجه البشر لإنهاء اعتمادهم على الوقود الأحفوري على نطاق واسع.

وسيتم مشاركة إنجازات ونتائج كوريا الجنوبية الأخيرة بشأن شمسها الصناعية في مؤتمر الطاقة الاندماجية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو/ آيار 2021، بهدف تحقيق 100 مليون درجة لمدة 300 ثانية بحلول عام 2025.

وحتى الآن لم يتمكن أي جهاز اندماج آخر من الحفاظ على درجات حرارة تصل إلى 100 مليون درجة أو أعلى لمدة 10 ثوان أو أكثر، وذلك لصعوبة الحفاظ على حالة البلازما في جهاز الاندماج في درجات حرارة عالية لفترات طويلة.