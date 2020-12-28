علماء يحددون منتجات للوقاية من فيروس كورونا وعلاجه

قام العلماء بتسمية المنتجات التي يمكن أن تساعد في الوقاية من فيروس كورونا وتخفيف مسار المرض عند الإصابة، ومنها الشوكولا الداكنة، مستخلص بذور الجريب فروت، الكفير، التونة والمادة الحافظة E234، والأعشاب البحرية.

يبحث العلماء عن طرق لتقليل خطر الإصابة بكوفيد-19 ومنع تطور مسار العدوى الحاد، بحثا عن علاجات فعالة لفيروس كورونا، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أكثر العناصر شيوعا وبأسعار معقولة التي يمكنك شراؤها من السوبر ماركت.

ويمكن تصنيفها إلى 6 منتجات:

(التونة - الشوكولاتة الداكنة- مستخلص بذور الجريب فروت – الكفير ( الذي يشبه الزبادي أو الحليب) - و المادة الحافظة E234، وأخيرا الأعشاب البحرية).

Six things you can buy in the shops that scientists believe could protect against severe coronavirus infection. Flavan-3-ols found in dark chocolate stop a viral enzyme. (-Research Findings)@DelhiVsCorona #CoronavirusStrain @GMA @googlenews #chocolate pic.twitter.com/T9f1inkfAR — Rajendra K (ABP Network) (@RajendraKadamb) December 28, 2020

في الوقت نفسه، تحذر أخصائية التغذية في "كلية الملك في لندن"، الدكتورة سارة بيري، من أن هذه الأطعمة قد تكون مفيدة بالفعل في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، لكن أفضل طريقة لتكون صحيا هي تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن، دون الإفراط في استهلاك أي نوع من الأطعمة.