أول مرة منذ 9 سنوات... "سامسونغ" تعلن ما سببته كورونا لهواتفها

وصرحت "سامسونغ"، بحسب ما نقله موقع "تايمز نيوز ناو" أنها لأول مرة منذ 9 سنوات، لم تصل لحاجز مبيعات 300 مليون هاتف في عام 2020.

وأشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أنها في الربع الثالث من عام 2020، حققت مبيعات لهواتفها وصل إلى 189 مليون هاتف، وهو أفضل رقم حققته سامسونغ هذا العام.

أما في الربع الأخير فكان إجمالي ما حققته سامسونغ من مبيعات وصل إلى 270 مليون هاتف، وهو أقل بنحو 30 مليون هاتف عن حاجز الـ300 مليون هاتف.

ولكن توقعت سامسونغ انتعاشة في المبيعات خلال عا م2021، حيث أشارت إلى أنها تتوقع حتى الآن مبيعات بنحو 307 مليون هاتف، ولكن هذا مرتبط أيضا بتطورات الجائحة.

وتستعد الشركة الكورية لأن تطلق مجموعة هواتف جديدة في يناير/كانون الثاني ضمن سلسلة هواتف "سامسونغ غلاكسي إس 21".