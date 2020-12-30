مسؤول طبي يكشف سبب نقل متطوعين إلى المستشفى بعد تلقيهما لقاح "أسترازينيكا"

قال نائب كبير المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه تم نقل شخصين فقط إلى المستشفى بسبب مضاعفات "كوفيد 19" بعد مشاركتهم في التجارب السريرية للقاح "أسترازينيكا- أكسفورد".

موسكو- سبوتنيك. وقال جوناثان فان تام في إفادة صحفية حكومية نقلا عن البيانات حول اللقاح: "هناك بالفعل بعض البيانات الأولية من برنامج أسترازينيكا. كانت هناك حالتان فقط من دخول المستشفى في كامل برنامج التجارب السريرية بين المرضى الذين تلقوا اللقاح".

ووفقا لمسؤول الصحة العامة:

كان كلا الشخصين قد أصيبا بـ"كوفيد 19" قبل تلقي الجرعة الأولى من اللقاح المرشح ضد المرض.

وأشار فان تام إلى أن "إحدى عمليتي النقل إلى المستشفى حصلت بعد يومين من إعطاء اللقاح، لذا يمكن بسهولة معرفة أن العدوى حدثت قبل إعطاء اللقاح بالفعل، والثانية حدثت بعد 10 أيام من إعطاء اللقاح".

وتابع حديثه قائلا: "ومرة ​​أخرى، 10 أيام ليست طويلة ما يكفي ليعمل اللقاح، لذلك لم يكن دخول المستشفى للوقاية من اللقاح"، بحسب المسؤول الطبي البريطاني.

في وقت سابق من ايوم الأربعاء، أعطت السلطات التنظيمية للصحة العامة في المملكة المتحدة الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركة "أسترازينيكا" وجامعة أكسفورد.