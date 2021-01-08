طبيب يكشف المكان الأكثر خطورة للإصابة بكورونا في موسكو

كشف طبيب الأمراض المعدية الروسي، نيكولاي ماليشيف، عن أخطر مكان للإصابة بفيروس كورونا في العاصمة، موسكو.

وقال ماليشيف لوكالة " سبوتنيك ": "إن مواصلات النقل العام هي أخطر مكان للإصابة بفيروس كورونا.. ويزداد خطر الإصابة بالعدوى خلال فترات الازدحام الكبيرة".

وأوضح ماليشيف أن حشودًا كبيرة من الناس تتجمع ليس فقط في عربات مترو الأنفاق، وإنما أيضًا على مواقف الانتظار والأرصفة، وكذلك داخل الحافلات.

وفي وقت سابق، أشار عالم المناعة فلاديمير بوليبوك، إلى عدة طرق لتجنب الإصابة بفيروس كورونا في نادي للياقة البدنية. ووفقا له يجب ارتداء قناع قطني لأن التنفس السريع أثناء ممارسة الرياضة، يساهم في إطلاق الهباء الجوي أكثر من التنفس الهادئ.

وشدد على ضرورة التأكد من تنظيف المبنى بانتظام بالمطهرات.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، أمس الخميس، تسجيل 23541 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 4817 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3332142 إصابة.