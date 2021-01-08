تسجيل
14:37 GMT08 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تخفيف قيود الحجر الصحي المفروضة بسبب جائحة كورونا و السماح بممارسة الرياضة في الهواء الطلق في قازان، روسيا 23 مايو 2020

    دراسة بريطانية: الناس أكثر سعادة في الهواء الطلق خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا

    © Sputnik . Maksim Bogodvid
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104553/34/1045533414_0:0:3194:1797_1200x675_80_0_0_ff0d52f6e8927a992f19ecdac3767c4c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202101081047733171--%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    قام مجموعة من الباحثين من جامعة أنجليا روسكين البريطانية، بإجراء دراسة شملت 286 شخصا من النمسا خلال فترة الإغلاق الصارم في أبريل/ نيسان الماضي، مما أدى إلى محدودية الوقت الذي يمكنهم قضاؤه في الخارج. وأظهرت الدراسة بأن "الناس يكونون أكثر سعادة أثناء حصولهم على بعض الهواء النقي وإغلاق شاشاتهم وأجهزتهم".

    ووفقا للدراسة، فإن" الخروج من المنزل وإيقاف تشغيل الأجهزة وقضاء وقت أقل أمام الشاشة، يمكن أن يحسن مستويات السعادة أثناء الإغلاق". حسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

    ووجد الباحثون أن "مستويات السعادة كانت أعلى عندما يكون المشاركون في الخارج وينخفض عندما يقضون وقتا أطول أمام الشاشة أو على الأجهزة الذكية.

    وكجزء من الدراسة، فقد تم قياس مستويات السعادة لدى عينة من 286 بالغا من النمسا، بمعدل ثلاث مرات في اليوم على فترات عشوائية على مدى 21 يوما. وخلال فترة الدراسة، كان المشاركون النمساويون خاضعين للإغلاق الوطني الذي سمح لهم فقط بالخروج لأنشطة محددة بما في ذلك التمارين الرياضية.

    وبهذا الخصوص، قال البروفيسور فيرين سوامي، المؤلف المشارك في الدراسة من جامعة أنجليا روسكين: إن "عمليات الإغلاق يمكن أن تساعد في إبطاء انتقال عدوى فيروس "كورونا" المستجد، لكن الأبحاث أظهرت أن فترات الإغلاق الطويلة تؤثر على الصحة العقلية".

    يقول فريق الباحثين: إنه "يجب على الحكومات أن تطلب من الناس الحصول على بعض الهواء النقي بدلا من البقاء في منازلهم أثناء الإغلاق بسبب فيروس "كورونا" المستجد، وذلك من أجل تحسين مزاجهم.

    وأظهرت دراسات سابقة، أن "التواجد في الهواء الطلق، خاصة في المساحات الخضراء، يمكن أن يحسن الصحة العقلية من خلال تعزيز صورة الجسم الأكثر إيجابية".

    اختبارات - لقاح مضاد فيروس كورونا، مايو 2020
    © AP Photo / Sakchai Lalit
    طلب لاستخدام لقاح أسترازينيكا داخل الاتحاد الأوروبي أواخر يناير

    الأمر الذي دفع الأكاديميين من جامعة أنجليا روسكين البريطانية، وجامعة كارل لاندشتاينر في النمسا، وجامعة بيردانا في ماليزيا، إلى دراسة تأثير الخروج إلى الهواء الطلق على الحالة المزاجية للأشخاص أثناء الإغلاق الوطني القسري.

    ونظر الباحثون أيضا إلى تأثير استخدام التلفزيون والكمبيوتر والهاتف الذكي ومشاعر الوحدة على مزاج الشخص أثناء الإغلاق.

    قال البروفيسور سوامي، لصحيفة "ديلي ميل": "كل ما يمكننا قوله هو أن مشاركينا كانوا أكثر سعادة عندما كانوا في الهواء الطلق مقارنة بالداخل، بغض النظر عما كانوا يفعلونه في الهواء الطلق".

    وتابع سوامي: "بصرف النظر عن كل شيء آخر، مستويات السعادة كانت أقل أثناء استخدام الأجهزة، وبمعنى آخر، كان تأثير وقت الشاشة مستقلا عن التواجد في الداخل والخارج".

    وأضاف: "لقد وجدنا أيضا أن وقت لستخدام الشاشة اليومي الأكبر كان مرتبطا بمستويات أعلى من الشعور بالوحدة".

    الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - إغلاق الحدود بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، إنجلترا 21 ديسمبر 2020
    © REUTERS / Toby Melville
    بريطانيا تقدم أكثر من 6 مليار دولار لشركاتها المتضررة من إغلاق كورونا

    كما أوضح البروفيسور سوامي، أن "النتائج التي توصلت إليها دراستنا مهمة في هذا السياق لأنها تظهر أن القدرة على قضاء الوقت في الهواء الطلق في ظل ظروف الإغلاق لها تأثير مفيد على الرفاهية النفسية".

    وتابع: "التواجد في الهواء الطلق يوفر فرصا للهروب من ضغوط البقاء في المنزل، والحفاظ على العلاقات الاجتماعية مع الآخرين، والمشاركة في النشاط البدني  وكل ذلك يمكن أن يحسن الصحة العقلية".

    وقال الباحث: إن "هناك تداعيات عملية على السياسة الصحية على النتائج التي توصلوا إليها، خاصة بالنظر إلى الإعلان عن الإغلاق الشامل الذي تقرر فرضه في المملكة المتحدة".

    انظر أيضا:

    دراسة: مصابو كورونا يطورون مناعة ضد تكرار الإصابة حتى لو تجددت الأعراض
    بريطانيا تقر استخدام لقاح مودرنا ضد فيروس كورونا
    الكلمات الدلالية:
    الوحدة, السعادة, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    إنفوجرافيك... أبرز النقاط في بيان قمة العلا الخليجية
    أبرز النقاط في بيان قمة "العلا" الخليجية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك