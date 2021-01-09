تثبت على النظارات...ابتكار مكبرات صوت ذكية

طرحت شركة متخصصة في مجال الصوتيات مكبرات صوت لاسلكية ثورية، يمكن تثبيتها على ذراعي النظارات الطبية أو الشمسية ويمكنها الاقتران بالأجهزة الصوتية عن طريق البلوتوث.

ووفقا لموقع "ذا فيراج"، فإن مكبرات الصوت الجديدة (JBuds Frames) والتي أطلقتها شركة "JLab"، تتميز بأنها مفتوحة ولا تحجب أوتغطي الأذنين، وتتيح الاستماع للملفات الصوتية والصوت الواصل من المحيط في الوقت نفسه.

وأضافت الشركة أنه يمكن تشغيل الصوت خارج أذني المستخدم مباشرة، إلا أنه يتم توجيهه بطريقة تسمح لك فقط بسماعه، ولديها أزرار للتحكم في مستوى الصوت وقبول المكالمات أو رفضها وتبديل إعدادات المعادل الصوتي.

وتنافس سماعة (JBuds Frames) سماعات من شركات شهيرة وعريقة، حيث تباع بسعر التجزئة مقابل 50 دولارا فقط، وهو مبلغ أقل بكثير من السماعات السابقة.

وستباع (JBuds Frames) بحلول ربيع 2021، مع مجموعة من أغطية السيليكون من أجل دعم مجموعة متنوعة من أحجام النظارات، لمقاومة الماء.

ويمكن استخدام إحدى السماعتين أو استخدامهما معا، وتأتي السماعة الواحدة مع بطارية بسعة أكثر من 8 ساعات، ويمكن استخدام مكبر صوت واحد في كل مرة للحفاظ على عمر البطارية.