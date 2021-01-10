3 كواكب تجاور القمر في يناير

قال دار التقويم القطري، إنه سيكون من الممكن مشاهدة ثلاثة كواكب في مجموعتنا الشمسية، هي الزهرة وعطارد والمريخ بجوار القمر في أوقات مختلفة خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وسيرصد المواطنون القطريون كوكبي المريخ وعطارد عند أقرب نقطة مع القمر في المساء، بينما سيتمكنون المواطنون رؤية الزهرة والقمر في سماء الفجر بالعين المجردة أو بالأجهزة الفلكية.

وأكد الخبير الفلكي بدار التقويم القطري، بشير مرزوق، إن ألمع كواكب المجموعة الشمسية الزهرة سيصل أقرب نقطة من الهلال صباح يوم الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني 2021.

وتابع، "وسيتمكن سكان دولة قطر من رؤية ورصد الزهرة والقمر معا بالعين المجردة أعلى الأفق الشرقي في سماء الفجر من بعد شروق القمر وحتى موعد شروق شمس الثلاثاء".

وسيصل أصغر كواكب مجموعتنا الشمسية عطارد إلى أقرب نقطة من الهلال في 14 من يناير/كانون الثاني 2021، وسيتمكن سكان دولة قطر من رصد الهلال وعطارد معا أعلى الأفق الغربي في سماء المساء لساعة واحدة وست دقائق من وقت غروب شمس الخميس عند الساعة (5:06) مساء، وحتى موعد غروب عطارد عند الساعة (6:12) مساء بتوقيت الدوحة المحلي".

وأشار الخبير إلى أن المريخ سيصل أقرب نقطة من القمر مساء يوم الخميس الموافق 21 من يناير/كانون الثاني 2021، وسيتمكن سكان دولة قطر ودول المنطقة العربية من رؤية ورصد المريخ والقمر معا بالعين المجردة في وسط السماء من وقت غروب شمس الخميس وحتى موعد غروب المريخ بعد منتصف ليل الجمعة بـ 18 دقيقة بتوقيت الدوحة المحلي.