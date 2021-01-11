"لينوفو" تطلق نظارات واقع افتراضي بـ"5 أرواح"

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن نظارات "ثينك ريليتي أيه 3" للواقع الافتراضي، مزودة لأول مرة بخمس شاشات افتراضية.

ووصفت "لينوفو" تلك النظارات الذكية بأنها الأكثر "تقدما وتنوعا" في العالم، بحيث يمكنها استخدامها لتطبيقات التصور الثلاثي الأبعاد وسير العمل الموجه بالواقع المعزز.

كما أن تلك النظارات الذكية الجديدة تتميز بتصميمها القوي الأكثر متانة وأكثر أمانا في استخدامها.

وتعمل نظارات "لينوفو" للواقع الافتراضي بمعالج من إنتاج "كوالكوم" تحت اسم "سنابدراغون إكس آر 1 إس أو سي"، ويعرض 5 شاشات افتراضية بدقة 1080 بيكسل.

كما أنها مزودة بكاميرا بدقة 8 ميغابيكسل يمكنها تصوير لقطات فيديو بدقة 1080 بيكسل، بالإضافة إلى كاميرات "عين السمكة" المزودوجة لتتبع نطاق الغرفة.

ومن المتوقع أن تبدأ "لينوفو" في طرح نظاراتها الجديدة في منتصف عام 2021 الجاري.