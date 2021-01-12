دراسة: القهوة علاج جيد لسرطان البروستاتا

أظهرت دراسة أجراها فريق من العلماء الصينيين أن شرب عدة أكواب من القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "بي إم جي أوبن" العلمية، إن الإكثار من شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 10% ويزيد من فرص التعافي بنسبة 16%.

وأوضح الباحث كيفينغ وانغ، من جامعة الصين الطبية، أن الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تدخل في تركيبة القهوة تساهم في تحسين التمثيل الغذائي للجلوكوز وضبط مستوى الهرمونات الجنسية التي تحمي من السرطان.

وشجع الباحث الصيني الرجال على زيادة تناول القهوة يوميا لتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

يذكر أن دراسات سابقة أكدت أن تناول القهوة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد والأمعاء والثدي.