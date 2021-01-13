نصف مليون مستخدم... "يوروبول" تكتشف أكبر شبكة "إنترنت مظلم" في العالم

أعلنت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول" عن اكتشافها أكبر شبكة "إنترنت مظلم" في العالم، والتي تدير "أكبر سوق غير قانونية في العالم".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك الشبكة السرية، يشترك فيها، على ما يبدو، أكثر من نصف مليون مستخدم.

وأشار التقرير إلى أن تلك الشبكة السرية كان يوجد فيها أكثر من 2400 بائع لمنتجات وبضائع غير شرعية بدءا من المخدرات وصولا إلى السلاح.

كما كشفت "يوروبول" أن تلك الشبكة أيضا أدارت نحو 320 ألف معاملة سرية غير شرعية، وتداولت نحو 171 مليون من العملات الرقمية المشفرة.

كما أن بعض عمليات تلك الشبكة تطرقت إلى تداول أدوية وأموال مزيفة، وبيع تفاصيل بطاقات ائتمان مستخدمين وبرمجيات خبيثة، وخطوط اتصالات مجهولة المصدر ولا يمكن تتبعها.

DarkMarket: world's largest illegal dark web marketplace has been taken offline in an international operation involving 🇩🇪🇦🇺🇩🇰🇲🇩🇺🇦🇬🇧🇺🇸. #DarkMarket had 500 000 users, 2 400 sellers and 320 000 transactions. We supported the takedown with operational analysis and coordination. pic.twitter.com/6ALq59mIZi — Europol (@Europol) January 12, 2021

​وكانت تلك الشبكة تتخذ من ألمانيا وأوكرانيا ومولدوفا وأستراليا وبريطانيا وأمريكا مقرات لخوادمها السرية الـ20.