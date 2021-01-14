خبير يكشف عن مخاطر الإفراط بتناول العسل

كشف اختصاصي التغذية والدكتور في العلوم الطبية، ميخائيل غينزبورغ، عن مخاطر العسل وما يمكن أن يسببه للأشخاص الذين يتناولوه بشكل مستمر ومكثف.

وأوضح غينزبورغ خلال مقابلة خاصة مع قناة "زفيزدا" الروسية عن خطر العسل على بعض الأشخاص، خصوصا على الذين يتناولوه بشكل مكثف، معتبرين أن هذه المادة قادرة على تحقيق بعض الإيجابيات على الصعيد الصحي.

وأشار غينزبورغ أن بعض الأشخاص يعتبرون العسل يحتوي على كمية كبيرة من العوامل الحيوية التي تحفز التجدد، كما يحتوي على مادة تواجه الجراثيم ومضاد للفيروسات.

واعتبر الطبيب المتخصص بالعلوم الطبية أنه على الرغم من حقيقة أن العسل أغنى بكثير من السكر العادي من حيث التركيب، إلا أنه لا يزال لا ينبغي اعتباره "إكسير صحي".

وبحسب الدكتور، فإن مزيج العسل والشاي يعطي تأثيرا إيجابيا حيث يساهم بتنشيط الجسم والعقل، وذلك بسبب التأثيرات البيولوجية المركبة في المزيج، لافتا من جهة أخرى مدى التأثير السلبي للعسل على الأطفال دون سن الثالثة.

وقال غينزبورغ إن "الأشخاص الذين يعانون من السمنة وارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الدم والتهاب الكبد الدهني يجب أن يبتعدوا عن تناوله باستمرار".

واعتبر الطبيب أنه فيما يتعلق بالأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي يجب عليهم محاولة الابتعاد عن العسل قدر الإمكان لأنه سيكون أثره سلبيا على جسمهم.