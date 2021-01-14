قبل ساعات من إطلاقه... الكشف عن سعر ومواصفات هاتف سامسونغ "غلاكسي إس 21"

تستعد شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس 14 يناير/كانون الثاني، للإطلاق الرسمي لسلسلة هواتفها المنتظرة "غلاكسي إس 21".

وأوضح التقرير المنشور في موقع "تايمز نيوز ناو" أن مؤتمر سامسونغ المنتظر سيكون افتراضيا متاحا عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة الكورية الجنوبية وكذلك عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

أسعار الأجهزة

وستضم سلسلة هواتف "سامسونغ" الجديدة هواتف "غلاكسي إس 21"، و"غلاكسي إس 21 بلس"، و"غلاكسي إس 21 ألترا"، بالإضافة إلى ذلك ستطلق الشركة الكورية الجنوبية سماعات "غلاكسي بود برو" الذكية، و"غلاكسي بود"، وكذلك جهاز التعقب "غلاكسي سمارت تاغ بلوتوث".

أما بالنسبة لأسعار هواتف "غلاكسي إس 21"، فمتوقع أن يأتي سعر هاتف "سامسونغ غلاكسي إس 21" بسعر 849 يورو، فيما سيأتي سعر هاتف "غلاكسي إس 21 بلس" 1049 يورو، وهاتف "غلاكسي إس 21 ألترا" بسعر 1399 يورو.

أما بالنسبة لسعر سماعات "غلاكسي بودز برو" فسيكون 199 دولارا، وجهاز تعقب "غلاكسي سمارت تاغ" لم يتم الكشف عن سعره بعد.

مواصفات الأجهزة

وتميل سلسلة هواتف "سامسونغ غلاكسي إس 21" إلى الاعتماد على خيارات الألوان المتعددة، وتصميم عرضي مركزي على غرار أجهزة "غلاكسي نوت 20" و"غلاكسي إس 20".

وستعتمد هواتف "غلاكسي إس 21" على معالج جديد سريع، وهو "أكسيونز 2100"، بالإضافة إلى شرائح "سنابدراغون 888" الأسرع في العالم الآن.

بالنسبة لمقياس شاشة "غلاكسي إس 21" فسيأتي بقياس 6.2 بوصة بعرض شاشة "فول إتش دي بلس" بنوع شاشة "ديناميك أموليد 2 إكس"، وبدقة 2400×1080 بيكسل.

أما لقياس شاشة هاتف "غلاكسي إس 21 بلس" فسيأتي بقياس 6.7 بوصة، وهاتف "غلاكسي إس 21 ألترا" بقياس 6.8 بوصة، وسيأتيان بنفس نوع الشاشة، ولكن دقة هاتف "غلاكسي إس 21 ألترا" ستكون أكبر حيث ستأتي بدقة 3200×1440 بيكسل.

أما بالنسبة للكاميرا فهاتفي "غلاكسي إس 21" و"غلاكسي إس 21 بلس" سيأتيان بكاميرا خلفية ثلاثية ومستشعر أساسي بدقة 64 ميغابيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 12 ميغابيكسل، وعدسة ثالثة ذات زاوية واسعة بدقة 12 ميغابيكسل.

ولكن تم تجهيز هاتف "غلاكسي إس 21 ألترا" بكاميرات رباعية، سيأتي مستشعرها الأساسي بدقة 108 ميغابيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 12 ميغابيكسل، ومستشعران آخران بدقة 10 ميغابيكسل مزودتين بعدسة تليفوتوغرافي الأعلى.