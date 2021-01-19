"أندرويد" تطرح ميزة جديدة تحافظ على بطارية هاتفك

طرحت شركة "غوغل" الأمريكية تحديثا جديدا في نظام تشغيلها الأشهر في العالم "أندرويد"، والذي يمكنه المحافظة على عمر البطارية في هاتفك بصورة غير مسبوقة.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن ميزة "هايبرنايشن" الجديدة سيمكنها تقليل حجم التطبيقات غير المستخدمة، بحيث لا تستهلك سعة التخزين أو البطارية للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.

وسيمكن لتلك الميزة التي يطلق عليها أيضا اسم "الإسبات" تقليل تأثير ذاكرة التطبيقات غير المستخدمة.

وباتت تلك الميزة متاحة في نظام تشغيل "أندرويد 12"، وستكون متاحة لكل المستخدمين بدءا من 11 فبراير/شباط 2020.

وستعمل تلك التقنية وفق حساب مستخدم "أندرويد" في كل أجهزته المستخدمة، وهو ما يسمح بتحرير المساحات المستغلة لتطبيقات غير مستخدمة من دون حذفها أو إلغاء تثبيتها من على جهازك.