طبيبة روسية تحذر من خطورة الاستخدام المفرط للمطهرات على الجهاز المناعي

يستخدم الكثير من الأشخاص وسائل التعقيم يوميا، من أجل السلامة والقضاء على البكتيريا والميكروبات، وقد زاد استعمال هذه المطهرات إلى حد كبير بعد انتشار فيروس "كورونا" المستجد هذه السنة، لكن الإفراط في استخدامها من الممكن أن يدمر الطبقة الخارجية للجلد.