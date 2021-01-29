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    صورة بعنوان فرس الفضاء الناري من قبل المصور الصيني جينتجي تانغ، ضمن القائمة القصيرة في مسابقة التصوير الفلكي الفوتوغرافي للعام 2019

    كسوف نادر ورقص دائري.. ماذا ينتظر سكان الأرض من ظواهر فلكية لهذا العام

    © Photo / Zhengye Tang /Insight Astronomy Photographer of the year 2019
    علوم
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    سيكون العالم في هذا العام على موعد مع سلسلة من الأحداث الفلكية الهامة، من الكسوف النادر الى الرقص الدائري لأقمار كوكب المشتري والكويكبات اللامعة وزخات الشهب.

    وترتبط أقرب الظواهر الفلكية بكوكب عطارد في 30 يناير.

    خسوف واضح

    عندما تغرب الشمس في ظل القمر، يتحدثون عن كسوف للشمس، وكذلك عندما يختبئ القمر في ظل الأرض حول القمر.

    والحد الأقصى للكسوف سبع مرات في السنة. لكن الأمر ليس كذلك الآن، حيث سيكون سكان الأرض هذا العام على موعد مع رؤية قمرين واثنين من الشمس.

    الأول في 26 مايو، في مثل هذا اليوم سيكون القمر في مخروط ظل الأرض. يمكن مشاهدته بشكل جزئي من قبل سكان المناطق الشرقية لروسيا، وكاملا في أستراليا.

    وسيحدث خسوف القمر القادم في 19 نوفمبر. سيراه سكان تشوكوتكا وكامتشاتكا بالكامل. سيكونون محظوظين أيضًا بمشاهدة الكسوف الحلقي للشمس في 10 يونيو. عادة ما يتداخل قرص القمر مع النجم ، ولكن هذه المرة سيكون القمر أبعد قليلاً، وسيصبح القطر الظاهر للقرص أصغر من القطر الشمسي، وسيختفي الضوء من تحت حوافه على شكل حلقة. ومن هنا جاء اسم الظاهرة.

    ووفقا لوكالة "روسكوزموس"، سيُشاهد كسوف حلقي للشمس في روسيا لأول مرة منذ 50 عاما. سيستمر حوالي أربع دقائق. سيتم ملاحظته جزئيا في كل مكان، باستثناء جنوب البلاد.

    وفي 26 مايو، سيأتي "القمر العملاق" أقرب لحظة للقمر من الأرض. سيصبح قرص القمر الطبيعي كبيرا ومشرقا بشكل خاص. وسيحدث الكسوف الأخير لهذا العام في 4 ديسمبر وسيحدث في المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي، أنتاركتيكا. في روسيا لن يرى ولو جزئيا، كما هو مذكور في التقويم الفلكي الذي جمعه عالم الفلك ألكسندر كوزلوفسكي.

    أصدقاء مرحون

    واحدة من أكثر الظواهر الفلكية إثارة للاهتمام المتاحة للهواة والمبتدئين لملاحظة الغطاء، عندما يعترض جرما سماويا آخر.

    بهذا المعنى، فإن الكسوف هو أيضا غطاء. من خلال متابعتها، تحصل على فرصة كبيرة للمساهمة في العلم. على سبيل المثال، في عام 1977، بهذه الطريقة تم التعرف على أورانوس.

    وسيكون هناك سبع أغطية للقمر هذا العام، حيث سيغطي قرص القمر المرئي عطارد والزهرة مرتين والمريخ ثلاث مرات.

    يلفت عالم الفلك سيرغي جوريانوف، الانتباه إلى تغطية النجوم بالكويكبات، والأكثر إثارة للاهتمام سيحدث في 2 نوفمبر، حيث سيتم حظر نجم بيتا Aries بواسطة كويكب الحزام الرئيسي (552) Siegelinda.

    يمكن تصوير الحدث في جميع أنحاء روسيا. إذا كنت محظوظا، في 4 نوفمبر، سيرى سكان القطاع من منطقة موسكو إلى كافمينفود غطاء نجم ساطعا بحجم 4.2 متر بواسطة كويكب Yakushima 20193.

    وللمقارنة، يمكن رؤية جرم سماوي بطول 10 أمتار حتى من خلال المناظير. أيضًا، من المتوقع وجود 19 ارتباطا كوكبيا، وهي مرئية في هذه اللحظة على الكرة السماوية قريبة جدًا من بعضها البعض.

    وبالفعل في 8 فبراير، سيقترب كوكب الزهرة وزحل من بعضهما البعض، وسيتم فصلهما بمسافة تقل عن نصف درجة.

    بعد ذلك، في 11 فبراير، كوكب الزهرة مع المشتري. وستكون الشمس والأرض والمشتري في نفس المستوى ، لذا فإن الأقمار الصناعية لكوكب المشتري - Io وEuropa وGanymede وCallisto - سوف ترقص على طول خط واحد، وتتدلى على خلفية بعضها البعض، الظل، وشوهد هذا آخر مرة منذ ست سنوات.

    الكويكبات والمذنبات والنيازك

    ألمع كويكب يمكن رؤيته في عام 2021 هو فيستا، حيث ستبلغ قوته 5.8 درجة في 4 مارس عندما يدخل كوكبة الأسد.

    يمكن القول إن أول مذنب تم اكتشافه هذا العام ، C / 2021 A1 (ليونارد)، هو الأكثر أهمية. وتم اكتشافه في 3 يناير في صور تلسكوب Catalina Sky Survey في ولاية أريزونا الأمريكية. ثم قدر تألقه بـ19 درجة. سيمر بالقرب من كوكب الزهرة على مسافة 4.2 مليون كيلومتر.

    والأهم من ذلك، أن يوم 12 ديسمبر سيقترب من الأرض بمقدار 0.233 وحدة فلكية، حتى يتمكن الراغبون من النظر إليها بالعين المجردة. على الرغم من أنه، كما لاحظ علماء الفلك، فإن التنبؤ بسطوع المذنبات هو مهمة غير مجدية. يحدث أن كل شيء يتغير مائة مرة. كما ستكون سبعة زخات نيزكية مرئية من الأرض. سيصل أقرب واحد في 22 أبريل - Lyrid. والألمع سيكون Aquarids وPerseids وDraconids وGeminids.

    تراجع عطار والكواكب

    في السنوات الأخيرة، كان هناك الكثير من الحديث عن تراجع عطارد وتأثيره على الأرض. على الرغم من أنه من وجهة نظر علمية، فإن حركة الكواكب إلى الوراء أو إلى الوراء لم تكن سرا أبدا منذ زمن طويل.

    حتى القدامى لاحظوا أن الشمس والقمر يتحركان عبر السماء من الغرب إلى الشرق، منتقلين من كوكبة إلى كوكبة (يطلق عليهم اسم البروج). تفعل الكواكب نفس الشيء معظم الوقت. هذه الحركة تسمى مباشرة. وأحيانًا ينتقلون من الشرق إلى الغرب  للخلف. لكن هذا مظهر: الاتجاه الحقيقي للكوكب لم يتغير. عطارد والزهرة أقرب إلى الشمس من الأرض. يطلق عليها اسم الكواكب السفلية، على عكس الكواكب العلوية مثل المريخ والمشتري. دائمًا ما تكون الكواكب السفلية قريبة من النجم، وخاصة عطارد.

    ربما هذا هو السبب في زيادة الاهتمام به، وعندما يكون عطارد على مسافة قصوى من الشمس (تسمى هذه النقطة استطالة) إلى الغرب أو الشرق، يكون مرئيًا للعين المجردة في الصباح أو في المساء. ثم، في حركة للخلف، يقترب من الشمس ويختبئ في أشعتها. بعد أن مرت بين الأرض والشمس (أو خلف الشمس)، تبتعد عنها. في الوقت نفسه، يبدو أنه يبطئ الحركة. عند نقطة الاستطالة، يتوقف الكوكب ويبدأ حركة مباشرة - من الغرب إلى الشرق. وكل شيء يعيد نفسه مرة أخرى.

    اجتمع عطارد هذا العام في السماء، مساء. وصلت إلى الامتداد الشرقي في 23 يناير، وفي 30 يناير ستبدأ في العودة، من أجل التحول إلى الاستطالة الصباحية في فبراير. في المجموع، في عام 2021، سيتعين عليه أن يتراجع ثلاث مرات - أقل مما كان عليه في الماضي. ولكن اللافت حقًا هو أن مركبة الفضاء "بيبي كولومبو" تحلق باتجاه عطارد وعلى متنها أدوات روسية.

    في أغسطس، سيقوم بأداء مناورة الجاذبية الثانية في كوكب الزهرة، وفي 23 يونيو - الأولى في عطارد. وسيصل إلى الكوكب الملتهب نهاية عام 2025.

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    الكلمات الدلالية:
    القمر, مذنب, الفضاء
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