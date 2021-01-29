"التوقف عن الحياة"... طبيب نفسي يكشف عن أكثر المترددين على عيادته

كشف الطبيب النفسي المصري الشهير، يحيى الرخاوي، عن أكثر الحالات المرضية التي يتردد أصحابها على عيادته.

وصرح الرخاوي لموقع "اليوم السابع" المصري، بأن أكثر الحالات التي ترد إليه وتسبب قلقه، هي ما أسماها بأمراض "التوقف عن الحياة".

وأوضح الرخاوي أن التوقف عن الحياة في تلك الحالات لا يكون بالانتحار، ولكن بأن يكون وجود الإنسان مثل عدمه، وضرب مثالا لتلك الحالات بالشباب الذين يظلون بعد سنوات من التخرج من الجامعة بلا عمل.

وشدد الطبيب المصري، في هذا السياق على أهمية العمل للصحة النفسية، وأكد أن أمراض التوقف عن الحياة أو عن العمل يعتبرها هو أكثر الأمراض النفسية و"أسخفها"، على حد تعبيره.

في سياق آخر، أظهرت دراسة جديدة من جامعة لوند في السويد أن الاكتئاب بين الآباء الجدد قد يكون أكثر شيوعًا مما كان يعتقد سابقًا، مؤكدة أن هناك أيضًا خطرا كبيرا يتمثل في عدم اكتشافه باستخدام أدوات الفحص الحالية، وبالتالي عدم حصول الآباء على المساعدة التي يحتاجونها.

ويأمل القائمون على الدراسة وهم إيليا بسيوني ويوهان أجيبورن وحنا ليندر، من جامعة لوند، أن تؤدي دراستهم إلى تحسين طرق الفحص وفقًا لاقتراحاتهم، بحيث يمكن أن تصل إلى جميع الآباء، وفقا لموقع جامعة لوند.

ووفقا للدراسة فإن اكتشاف الاكتئاب لدى الآباء الجدد يعد أمرًا بالغ الأهمية - ليس فقط لمصلحتهم ولكن أيضًا لأن الآباء المكتئبين غالبًا ما يصبحون أقل إدراكًا لاحتياجات أطفالهم، خاصةً إذا كان الطفل يبكي كثيرًا.

وأوضحت الدراسة أن الأطفال ذوي الآباء المكتئبين يميلون إلى تلقي تحفيز أقل مما قد يؤدي في النهاية إلى نمو أبطأ، وفي بعض الحالات قد يؤدي الاكتئاب إلى إهمال الطفل أو سلوكيات عنيفة بشكل غير لائق.